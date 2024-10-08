سياسة | عربي | فلسطين

القوات الإسرائيلية تعتقل 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية

8 - أكتوبر - 2024

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رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 30 فلسطينيا على الأقل من الضفة، بينهم أسرى سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني،  في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن “عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل والتي طالت 23 مواطنا، فيما توزعت بقيتها على محافظات نابلس، وبيت لحم، والقدس، إلى جانب ذلك نفذ الاحتلال عمليات تحقيق ميداني للعشرات من المواطنين في عدة بلدات منذ يوم أمس”.

وأشار البيان إلى أن “قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 11 ألفا و200 مواطن من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا”.

( د ب أ )

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