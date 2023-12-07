القوات الإسرائيلية تعتقل 42 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله: اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، 42 مواطنا فلسطينيا، من أنحاء مختلفة في الضفة الغربية، نصفهم من عمال غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن الاعتقالات شملت 13 من الخليل، و19 عاملا من غزة يقطنون في جنوب طولكرم، وخمسة من نابلس، وخمسة من بيت لحم.

ووفق الوكالة “بلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أكثر من 3640، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

( د ب أ )