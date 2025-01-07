القوات الإسرائيلية تنسف العديد من المنازل في بلدتين بجنوب لبنان

بيروت: نسفت القوات الإسرائيلية مساء اليوم الثلاثاء عددا من المنازل في بلدتي حولا وميس الجبل في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت ” الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية الرسمية، نسفت القوات الإسرائيلية مساء اليوم عددا من المنازل في بلدة حولا في جنوب لبنان. كما نفذت عملية نسف كبيرة في بلدة ميس الجبل الجنوبية وصلت ارتجاجاتها إلى بلدات مجاورة عدة في جنوب لبنان.

وكانت وحدات من الجيش اللبناني قد بدأت الانتشار اليوم الثلاثاء للتمركز في مناطق رأس الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا وصور وبيت ليف وبنت جبيل وبلدات أخرى في القطاعين الغربي والأوسط في جنوب لبنان، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها، فيما يستكمل الانتشار في بلدة الناقورة الجنوبية، بحسب بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني .

وتتابع الوحدات المختصة “المسح الهندسي بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة وفتح الطرقات وإزالة الركام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) واللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتزامن مع جولة في المنطقة لرئيس اللجنة الجنرال الأمريكي وعضويها الجنرال الفرنسي وقائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش.”

ودعت قيادة الجيش “المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار”.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبدأ تنفيذ الاتفاق فجر اليوم التالي، بعد مساع قام بها الموفد الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين. ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.

( د ب أ )