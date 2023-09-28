القوات الإيرانية وجّهت أشعة “ليزر” نحو مروحية أمريكية في الخليج

واشنطن: وجهت البحرية الإيرانية أشعة “ليزر” نحو مروحية أمريكية كانت تحلّق في المجال الجوي الدولي فوق الخليج، وفق ما أعلن الجيش الأمريكي الخميس.

وأوضح الجيش أن المروحية من طراز “إيه اتش-1 زي فايبر” عائدة لوحدة تابعة للسفينة الهجومية البرمائية “يو إس إس باتان” التي أرسلت قبل أشهر في إطار تعزيزات عسكرية أمريكية بهدف ردع “مضايقات” إيران وخصوصا لجهة محاولات احتجاز السفن وناقلات النفط.

وقال المتحدث باسم القوات البحرية للقيادة الأمريكية الوسطى ريك شرنيتزر إن سفنا إيرانية “وجّهت الليزر مرارا نحو طائرة أثناء تحليقها” الأربعاء.

واعتبر في بيان أن “هذه ليست نشاطات قوة بحرية احترافية. هذا تصرف غير آمن، غير احترافي، وغير مسؤول من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني، يهدد حياة (أفراد) القوات البحرية الأمريكية والحليفة ويجب وقفه فورا”.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت مطلع آب/أغسطس وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحار إلى الشرق الأوسط في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة، هدفها ردع إيران عن احتجاز السفن والناقلات.

وعزز ذلك الحشود العسكرية الأمريكية في ممرات مائية استراتيجية وحيوية لتجارة النفط، ما أثار حفيظة طهران التي اتهمت واشنطن بالتسبب بـ”عدم الاستقرار” في المنطقة.

وأكد شرنيتزر الخميس أن “القوات البحرية الأمريكية ستبقى يقظة وستواصل التحليق، الإبحار، والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي، مع تعزيز الأمن البحري الإقليمي”.

ويقول الجيش الأمريكي إنّ إيران احتجزت أو حاولت السيطرة على زهاء 20 سفينة في المنطقة خلال العامين الماضيين.

وشهدت منطقة الخليج حوادث مماثلة منذ عام 2018، عندما سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بلاده من الاتفاق الدولي بشأن الملف النووي الإيراني وأعاد فرض عقوبات شديدة على الجمهورية الإسلامية تقول واشنطن إن طهران نجحت في الالتفاف عليها.

(أ ف ب)



