القوات الروسية تتقدم في منطقة سومي ومخاوف أوكرانية من هجوم واسع

كييف: أعلنت روسيا السبت سيطرتها على قرية جديدة في منطقة سومي الأوكرانية، حيث أمرت سلطات كييف بعمليات إخلاء جديدة خشية هجوم واسع.

ورغم الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لوضع حد للغزو الروسي الذي بدأ عام 2022، تستمر المعارك ضارية في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان السبت، السيطرة على قرية فودولاغي قرب الحدود الروسية في سومي شمال شرق أوكرانيا، بعد الإعلان عن السيطرة على قرى أخرى بالمنطقة في الأسابيع الماضية.

كما أكدت السيطرة على قرية نوفوبيل في منطقة دونيتسك في الشرق حيث تتركز المعارك.

وأعلن رئيس أركان الجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي السبت، أن روسيا تركز هجماتها في عدة مواقع بمنطقة دونيتسك، أبرزها بوكروفسك وتوريتسك وأيضا “أجزاء من منطقة سومي”.

وأشار أيضا إلى أن القوات الروسية تكثف هجماتها جنوبا، في منطقة زابوريجيا حيث تخشى أوكرانيا أيضا وقوع هجوم.

ومن شأن هجوم واسع النطاق أن يمثل تحديا كبيرا للجيش الأوكراني الأقل تجهيزا والذي يواجه صعوبات.

في وقت سابق هذا الأسبوع، أكد الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو حشدت أكثر من خمسين ألف جندي لشن هجوم على منطقة سومي.

وقد تسعى موسكو لإقامة منطقة عازلة لمنع أي توغل أوكراني كما حدث الصيف الماضي في كورسك الواقعة قبالة منطقة سومي.

وأصدرت سلطات سومي السبت أوامر إخلاء على نحو إلزامي لإحدى عشرة قرية قريبة من الحدود، وقالت إن القرار “اتُخذ في ضوء التهديد المستمر لأرواح المدنيين جراء قصف البلدات الحدودية”.

وخلال الأسابيع الماضية، صدرت أوامر إخلاء في 213 بلدة في المنطقة، وتصدر أوامر الإخلاء الإلزامي عادة عندما يشتد القتال، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الجيش الروسي يستعد لاحتلال القرية أو البلدة.

جولة مباحثات جديدة الاثنين؟

أكد المتحدث باسم خدمة حرس الحدود الحكومية أندريه ديمتشينكو للتلفزيون الأوكراني الخميس، أن روسيا حشدت ما يكفي من القوات قرب سومي “لمحاولة شن هجوم”.

وذكر أن عملية حشد القوات بدأت عندما كانت قوات موسكو تحارب الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية.

وتكثفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع في الأسابيع الأخيرة لكن كل طرف يتهم الآخر بعدم الرغبة في تحقيق السلام.

وبعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نظيره الروسي “يلعب بالنار”، اقترحت موسكو على كييف عقد محادثات مباشرة جديدة الاثنين في اسطنبول بعد جولة أولى لم تتكلل بالنجاح في 16 أيار/ مايو.

ولم تعط أوكرانيا التي تتهم روسيا بالسعي لكسب الوقت، بعد جوابا بشأن هذا المقترح.

وتطلب بشكل خاص الحصول مسبقا على “المذكرة” التي أعدتها موسكو وضمنتها شروطها لتحقيق سلام دائم، لكن الكرملين رفض ذلك.

وزاد في التباس الموقف الأوكراني اتهام زيلينسكي لروسيا بعدم ادخار أي جهد لإجهاض المباحثات.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع زيلينسكي مساء الجمعة، إلى مشاركة البلدين “بوفدين قويين” وفق وكالة أنباء الأناضول التركية الحكومية.

وكانت كييف أعلنت أن تشكيلة الوفد الروسي خلال الجولة الأولى من المباحثات برئاسة مستشار من الصف الثاني معروف بمواقفه القومية، دليل على عدم جدية الاقتراح الروسي.

وتعتزم موسكو إرسال الوفد نفسه الاثنين.

وتحض كييف روسيا على القبول فورا بوقف لإطلاق النار اقترحته واشنطن ويدعمه الأوروبيون، لكن الكرملين يرفض ذلك.

وتواصلت الضربات الروسية على أوكرانيا السبت، موقعة بحسب السلطات الأوكرانية المحلية المختلفة ما لا يقل عن 6 قتلى و25 جريحا في عدة مناطق.

(أ ف ب)