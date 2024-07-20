القوات الروسية تستهدف منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار “باتريوت’ الأمريكية

موسكو: أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار لنظام صواريخ “باتريوت” الأمريكية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن “الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار “إيه إن/إم بي كيو65-” لنظام صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وضربت تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 113 منطقة”، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أن “منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الساعات الـ24 الماضية، صاروخين من طراز أتاكمز و4 أخرى من طراز هيمارس، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيرة، بينها 27 تم إسقاطها داخل أراض روسية، جميعها تابعة لنظام كييف”.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، عبر “تليغرام”، أنه “خلال 24 ساعة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز أتاكمز، و4 صواريخ هيمارس أمريكية الصنع و74 مركبة جوية مسيرة، بما في ذلك 27 فوق أراضي روسيا الاتحادية”.

(د ب أ)