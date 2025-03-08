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القوات الروسية تسمح لفلول نظام الأسد بدخول قاعدة حميميم- (فيديو)

8 - مارس - 2025

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دمشق: أفادت تقارير محلية أن العشرات من المدنيين وفلول النظام السوري السابق مع عوائلهم دخلوا إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وأشارت مصادر إلى أن المدنيين وفلول النظام انتظروا ساعات قبل أن تسمح لهم القوات الروسية بدخول القاعدة.

(وكالات)

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  1. يقول محمد شهاب:
    مارس 8, 2025 الساعة 5:19 ص

    يبدو أنهم لجئوا للقاعدة فراراً من القتال ….
    و أرجو أن تستقر الأحوال و يعودوا لمنازلهم

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  2. يقول عبد المنعم ابوعلي:
    مارس 8, 2025 الساعة 1:40 م

    ما يدل ان الروس ضالعون في الأحداث. ولي اليقين ان لإيران والإمارات وإسرائيل يدا في هذه الفوضى لزعزعة الاستقرار والامن

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