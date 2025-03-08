القوات الروسية تسمح لفلول نظام الأسد بدخول قاعدة حميميم- (فيديو)

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دمشق: أفادت تقارير محلية أن العشرات من المدنيين وفلول النظام السوري السابق مع عوائلهم دخلوا إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية.
وأشارت مصادر إلى أن المدنيين وفلول النظام انتظروا ساعات قبل أن تسمح لهم القوات الروسية بدخول القاعدة.
(وكالات)
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يبدو أنهم لجئوا للقاعدة فراراً من القتال ….
و أرجو أن تستقر الأحوال و يعودوا لمنازلهم
ما يدل ان الروس ضالعون في الأحداث. ولي اليقين ان لإيران والإمارات وإسرائيل يدا في هذه الفوضى لزعزعة الاستقرار والامن
يبدو أنهم لجئوا للقاعدة فراراً من القتال ….
و أرجو أن تستقر الأحوال و يعودوا لمنازلهم
ما يدل ان الروس ضالعون في الأحداث. ولي اليقين ان لإيران والإمارات وإسرائيل يدا في هذه الفوضى لزعزعة الاستقرار والامن