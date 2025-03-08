القوات الروسية تسمح لفلول نظام الأسد بدخول قاعدة حميميم- (فيديو)

دمشق: أفادت تقارير محلية أن العشرات من المدنيين وفلول النظام السوري السابق مع عوائلهم دخلوا إلى قاعدة حميميم بريف اللاذقية.

وأشارت مصادر إلى أن المدنيين وفلول النظام انتظروا ساعات قبل أن تسمح لهم القوات الروسية بدخول القاعدة.

(وكالات)