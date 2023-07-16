سياسة | دولي | روسيا

القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في شبه جزيرة القرم

منذ 29 دقيقة

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روسيا: قال مسؤول عينته موسكو، إن قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود شاركا في صد هجمات شنتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على ميناء سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول الذي عينته موسكو، على تطبيق تيليغرام، إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس بالمدينة.

وأضاف أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر، واعترضت قوات الحرب الإلكترونية الروسية، خمس طائرات وجرى تدمير طائرتين على الشاطئ الخارجي.

(رويترز)

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