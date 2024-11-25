القوات الروسية تعتقل رجلا بريطانياً يقاتل مع أوكرانيا

موسكو: قال مصدر أمني لوكالة الإعلام الروسية إن القوات الروسية ألقت القبض على بريطاني من المرتزقة يقاتل مع الجيش الأوكراني في منطقة كورسك الروسية، والتي لا تزال القوات الأوكرانية تسيطر عليها جزئيا.

وأضاف المصدر الروسي لوكالة الإعلام الروسية في تصريحات نُشرت أمس الأحد: “أُلقي القبض على أحد المرتزقة من بريطانيا، يطلق على نفسه اسم جيمس سكوت ريس أندرسون. ويقوم الآن بتقديم أدلة”.

وفي مقطع مصور نُشر على قنوات تيليغرام روسية غير رسمية مؤيدة للحرب على أوكرانيا أمس الأحد، يظهر شاب ملتح يرتدي ملابس عسكرية ويداه مقيدتان على ما يبدو من الخلف، بينما يقول باللغة الإنكليزية إن اسمه جيمس سكوت ريس أندرسون، وإنه خدم سابقا في الجيش البريطاني.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من المقطع المصور، ومن تقارير وكالة الإعلام الروسية وغيرها من التقارير الإعلامية.

ولم يتضح متى تم تصوير المقطع المصور. ولم ترد وزارة الخارجية البريطانية على الفور على طلب رويترز للتعليق على التقارير خارج ساعات العمل.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق أن وزارة الخارجية قالت إنها “تدعم عائلة رجل بريطاني بعد تقارير عن اعتقاله”.

ولا تزال القوات الأوكرانية، التي نفذت توغلا مباغتا في منطقة كورسك الحدودية الروسية في أغسطس/ آب الماضي، تسيطر على أجزاء منها. ومع ذلك، قالت كييف مطلع الأسبوع إنها فقدت منذ ذلك الحين أكثر من 40 في المئة من الأراضي التي سيطرت عليها، حيث شنت القوات الروسية موجات من الهجمات المضادة لاستعادة السيطرة على المنطقة.

(رويترز)