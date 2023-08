القوات الروسية تعلن تدمير خمسة زوارق أوكرانية في منطقة خيرسون.. واستهداف مخازن حبوب على نهر الدانوب- (صور وفيديو)

موسكو- كييف: قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية، للصحافيين، إن مجموعة دنيبر القتالية الروسية دمرت خمسة زوارق أوكرانية في منطقة خيرسون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث “دمرت مجموعة دنيبر القتالية في منطقة خيرسون زورقا واحدا وأربعة مقاتلين أوكرانيين، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز غراد بالذخيرة وطاقمها المكون من ثلاثة أشخاص”، بحسب وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وأوضح المتحدث أن مجموعة دنيبر القتالية في منطقة كاخوفكا دمرت أربعة زوارق وقضت على أربعة مقاتلين أوكرانيين، ومدفعي هاون عيار 120 ملم بالذخيرة. كما تم القضاء على سبعة جنود أوكرانيين، وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الروسية دمرت موقعا أوكرانيا يضم خمسة جنود في منطقة الجزر، وأصابت سبعة مقاتلين بجروح كما أعطبت ثلاث سيارات.

ومن جهة أخرى، أفادت السلطات الأوكرانية أن طائرات مسيرة روسية استهدفت بهجمات جديدة موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من الحدود مع رومانيا.

وقالت الإدارة الإقليمية لمدينة أوديسا إن مخازن وصوامع حبوب تضررت في ميناء واحد أثناء الليل، وذلك دون الافصاح عن المكان بالتحديد.

وكتب الحاكم أوليه كيبر عبر تطبيق تليغرام إن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق، مضيفا أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة أو وفاة.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم إسقاط ما إجماليه 13 طائرة مسيرة حربية إيرانية الصنع فوق منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوب أوكرانيا.

ويشار إلى أن روسيا تحظر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أوديسا وموانئ البحر الأسود الأخرى منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، بعد انسحابها من اتفاق بشأن الحبوب مع أوكرانيا، كان يحظي بدعم دولي.

Footage recorded from Romania shows Russian Shahed-136 kamikaze UAV attack on Ukraine’s Reni Port on the Danube River in Odesa region last night.

Aftermath included. pic.twitter.com/2ggeJ7KnuI

— Clash Report (@clashreport) August 16, 2023