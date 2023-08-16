القوات الروسية تعلن تدمير خمسة زوارق أوكرانية في منطقة خيرسون.. واستهداف مخازن حبوب على نهر الدانوب- (صور وفيديو)

تضرر مستودع حبوب في ميناء على نهر الدانوب إثر هجوم بطائرة روسية بدون طيار

موسكو- كييف: قال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الإقليمية، للصحافيين، إن مجموعة دنيبر القتالية الروسية دمرت خمسة زوارق أوكرانية في منطقة خيرسون خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المتحدث “دمرت مجموعة دنيبر القتالية في منطقة خيرسون زورقا واحدا وأربعة مقاتلين أوكرانيين، ومنظومة إطلاق صواريخ متعددة من طراز غراد بالذخيرة وطاقمها المكون من ثلاثة أشخاص”، بحسب وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وأوضح المتحدث أن مجموعة دنيبر القتالية في منطقة كاخوفكا دمرت أربعة زوارق وقضت على أربعة مقاتلين أوكرانيين، ومدفعي هاون عيار 120 ملم بالذخيرة. كما تم القضاء على سبعة جنود أوكرانيين، وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة”.

وأشار المتحدث إلى أن القوات الروسية دمرت موقعا أوكرانيا يضم خمسة جنود في منطقة الجزر، وأصابت سبعة مقاتلين بجروح كما أعطبت ثلاث سيارات.

ومن جهة أخرى، أفادت السلطات الأوكرانية أن طائرات مسيرة روسية استهدفت بهجمات جديدة موانئ أوكرانية على نهر الدانوب بالقرب من الحدود مع رومانيا.

وقالت الإدارة الإقليمية لمدينة أوديسا إن مخازن وصوامع حبوب تضررت في ميناء واحد أثناء الليل، وذلك دون الافصاح عن المكان بالتحديد.

وكتب الحاكم أوليه كيبر عبر تطبيق تليغرام إن فرق الإطفاء أخمدت الحرائق، مضيفا أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة أو وفاة.

وأكدت القوات الجوية الأوكرانية أنه تم إسقاط ما إجماليه 13 طائرة مسيرة حربية إيرانية الصنع فوق منطقتي أوديسا وميكولايف بجنوب أوكرانيا.

ويشار إلى أن روسيا تحظر صادرات الحبوب الأوكرانية عبر أوديسا وموانئ البحر الأسود الأخرى منذ منتصف تموز/ يوليو الماضي، بعد انسحابها من اتفاق بشأن الحبوب مع أوكرانيا، كان يحظي بدعم دولي.

Footage recorded from Romania shows Russian Shahed-136 kamikaze UAV attack on Ukraine’s Reni Port on the Danube River in Odesa region last night. Aftermath included. pic.twitter.com/2ggeJ7KnuI — Clash Report (@clashreport) August 16, 2023

وقال الجيش الأوكراني في كييف إن قواته استعادت السيطرة الكاملة على قرية أوروجين، التي تشهد قتالا منذ أيام، خلال الهجوم المضاد في شرق البلاد.

وكتبت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار عبر تليغرام ” تم تحرير قرية أوروجين. دفاعتنا تقوم بترسيخ مواقعنا التي تم السيطرة حديثا”.

وتقع قرية أوروجين بجانب قرية ستارومايورسك، التي استعادت كييف السيطرة عليها قبل أسبوعين.

وفي السياق، ارتفعت أسعار القمح من أدنى مستوى سجله في أوائل حزيران/ يونيو بعدما هاجمت روسيا ميناء أوكرانيا على نهر الدانوب، في تصعيد آخر للأعمال العدائية في منطقة البحر الأسود الرئيسي.

ارتفاع أسعار القمح بعد الهجمات الروسية على ميناء أوكراني بنهر الدانوب

وارتفعت العقود الآجلة في شيكاغو إلى 1.3% بعد تراجع بنسبة 6% على مدار الثلاث جلسات الماضية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في منطقة أوديسا، أوليه كبير، عبر تطبيق تليغرام، إن روسيا تستهدف البنية التحتية الخاصة بالحبوب، وتضررت المستودعات والصوامع بعد هجوم مساء الثلاثاء. ولم يشر إلى اسم الميناء.

أصبحت القنوات النهرية الأوكرانية مهمة بشكل متزايد للتحايل على الحصار الذي تفرضه موسكو على نقل الحبوب عبر البحر الأسود. واستهدفت المسيرات الروسية أوائل الشهر الجاري موانئ على نهر الدانوب من بينها إزميل.

ومازال القمح منخفضا بنسبة 20% تقريبا العام الجاري عقب حصاد وفير في أجزاء من النصف الكرة الشمالي.

ورفعت وزارة الزراعة الأمريكية الجمعة الماضية، من تقديراتها للشحنات الروسية في موسم 2023 – 2024، وعززت توقعاتها لمخزون القمح الأمريكي أكثر مما توقعه المحللون سابقا في المتوسط.

(د ب ا)