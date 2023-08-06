القوات الروسية تعلن عن هجومين أوكرانيين على جسرين في القرم

موسكو: أعلن فلاديمير سالدو، رئيس إدارة إقليم خيرسون جنوبى أوكرانيا المعين من جانب موسكو، اليوم الأحد عن وقوع هجوم أوكراني جديد على جسر “تشونهار” المؤدي إلى شبه جزيرة القرم بالبحر الأسود.

وكتب سالدو على تطبيق تليغرام إن الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وأوكرانيا، تعرض لهجوم بصاروخ.

ونشر سالدو صورتين تظهران ثقبا كبيرا في طريق السيارات في الجسر.

كما تعرض جسر آخر يوجد في منطقة أبعد إلى الشمال الشرقى بالقرب من مدينة هينيتشيسك فى خيرسون لهجوم بعدة صواريخ، بينما تضرر أنبوب غاز قريب، حسبما كتب سالدو. وقد أصيب شخص واحد.

يذكر أنه لا يمكن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.كما لم يصدر تعليق رسمي فوري من كييف.

(د ب أ)