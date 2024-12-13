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القوات الروسية في سوريا تواصل الانسحاب إلى قاعدة حميميم- (فيديوهات)

13 - ديسمبر - 2024

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دمشق: تواصل القوات الروسية المتواجدة في سوريا، الانسحاب من العاصمة دمشق ومحافظة حمص على شكل أرتال إلى قاعدة حميميم الجوية بمحافظة اللاذقية غرب البلاد.
وذكرت مصادر محلية، الجمعة، أنه مع سقوط نظام البعث، تواصل القوات الروسية في سوريا انسحابها من دمشق وحمص، إلى قاعدة حميميم الجوية باللاذقية.
وأضافت المصادر أن الجنود الروس يتوجهون إلى قاعدة حميميم في أرتال تضم آليات عسكرية كبيرة، وبعض المدرعات بالإضافة إلى شاحنات بمقطورات.
وتضم قاعدة حميميم، التي يتمركز فيها الجنود الروس، مدارج طائرات وأنظمة دفاع جوي ومعدات عسكرية مهمة.

(الأناضول)

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