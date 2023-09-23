القوات اللبنانية والإسرائيلية تتبادلان إلقاء القنابل على الحدود- (صور)

بيروت: تبادلت القوات اللبنانية والإسرائيلية إلقاء القنابل الدخانية والصوتية عند مزارع شبعا على الحدود بين البلدين.

وذكرت “الوكالة الوطنية للإعلام” اليوم السبت أن “قوات معادية إسرائيلية ألقت قنابل دخانية وصوتية على قوة من الجيش اللبناني كانت ترافق جرافة لبنانية تعمل على إزالة ردميات رمتها جرافات العدو في الأراضي المحررة من مزرعة بسطرة، إحدى مزارع شبعا، أثناء عمليات تجريف قامت بها قبل يومين”.

وأشارت إلى أنه “على الأثر قامت عناصر دورية الجيش اللبناني في المكان بإطلاق عدة قنابل دخانية باتجاه عناصر دورية العدو”، لافتة إلى “وصول عناصر من الكتيبة الهندية التابعة للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل) للتهدئة”.

إذاعة الجيش:

تبادل إطلاق قنابل غاز بين الجيش اللبنانى وجيش الإحــTــلال على الحدود اللبنانيه..

وذلك أثناء قيام جرافه لبنانيه بإعادة ردم ألقته جرافه إسرائيليه مترين داخل أراضى مزرعة"بسطرة" فى مزارع شبعا..

وتوتر وإستنفار يسود المكان..#ترجمة_هشام_ناجى

Translated by 🇵🇸Hisham Naji✍ pic.twitter.com/fJJbRqTpbj — 🇵🇸 ابو العز السوافيرى 🇵🇸 (@AboAlezswafery) September 23, 2023

ويخيم التوتر على طول الحدود اللبنانية بعد قيام إسرائيل مؤخرا بفرض سيطرتها على الجزء الشمالي اللبناني من بلدة الغجر، وبذلك أصبحت البلدة بكاملها تحت سيطرتها، وبنت جداراً اسمنتياً حول كامل البلدة.

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت من المناطق التي كانت تحتلها في جنوب لبنان في 25 أيار/مايو عام 2000، بعد احتلالٍ دام 22 عاماً، ومقاومة استمرت طيلة فترة الاحتلال، باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.

( د ب أ )