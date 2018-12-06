القوة الإسرائيلية في خان يونس تواجدت في غزة طوال أسابيع قبل فضحها

الناصرة- “القدس العربي”:

نقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن مصدر فلسطيني مطلع على تفاصيل عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في خانيونس، الشهر الماضي، إن القوة الإسرائيلية تواجدت داخل القطاع طوال عدة أسابيع قبل العملية الفاشلة. ووفقا للمصدر فقد عملت القوة في خان يونس وغزة، تحت غطاء المؤسسة الخيرية “بسمة “، وتم اكتشافها في أعقاب قيامها بسلوك غير مقبول في المجتمع الفلسطيني. ووفقا للتقرير فقد عثرت حماس على الشقة التي أقامت فيها القوة الإسرائيلية، حيث عملت على توزيع كراسي طبية متحركة للتغطية على عملها. وقامت حماس باستجواب السكان الذين تلقوا مساعدات من القوة الإسرائيلية، والذين قالوا إنهم لم يشتبهوا بأي شيء. وذكرت صحيفة “إنديبندنت” البريطانية، الأحد الماضي، أن القوة كانت تتقمص هوية فريق طبي يحمل وثائق سكان قطاع غزة. ووفقاً لمصادر حماس من المحتمل أن تكون القوة قد دخلت إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون(إيرز) ومن المحتمل أن امرأة تواجدت أيضاً في السيارة التي استخدمتها القوة. وطبقاً لمسؤول رفيع المستوى في حماس تم إجراء مقابلة معه بشرط حجب هويته، فإن أفراد القوة أبلغوا الحراس في نقطة التفتيش أنهم كانوا يعيدون مرضى إلى منازلهم، وأن لديهم كرسيًا متحركًا في مؤخرة السيارة “. وقال: “لقد قدموا بطاقات الهوية، لكن العاملين على المعبر شككوا بلكنتهم التي لم تتطابق مع المنطقة التي زعموا أنهم جاءوا منها “. ويوم الاثنين، أفيد بأن قوات الأمن التابعة لـ حماس ألقت القبض على العديد من المتعاونين مع إسرائيل على خلفية نشاط القوة الإسرائيلية في خان يونس. وقالت حماس إنها نجحت في ضرب بنية تحتية إضافية للمتعاونين في قطاع غزة.

المدعية العامة في لاهاي

وبسياق متصل قالت صحيفة “هآرتس” أن مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أعلن أنه تم إحراز تقدم كبير في الفحص الأولي للقضية الفلسطينية قبل اتخاذ قرار بفتح تحقيق. وتفحص المدعية العامة قضية عدوان “الجرف الصامد”، التصعيد الأخير على حدود قطاع غزة، وعزم إسرائيل على إخلاء خان الأحمر، ومسألة تدخل إسرائيل في إقامة المستوطنات. ومن ناحية أخرى، تطرقت إلى الادعاءات بشأن خرق الأجهزة الأمنية الفلسطينية لحقوق الإنسان. وكانت المدعية العامة قد شرعت في التحقيق عام 2015 حول السؤال إذا ما ارتكبت إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك المستوطنات وغزة. وفي نيسان الماضي، بعد بدء المظاهرات على حدود غزة، قالت المدعية الدولية “إن العنف ضد المدنيين قد يكون جريمة دولية، وكذلك، أيضا، استخدام المدنيين للدفاع عن النشاط العسكري”. ويشير التقرير إلى أنه في آذار الماضي، بدأ الفلسطينيون بالتظاهر بالقرب من السياج الحدودي في قطاع غزة وأن “جنود جيش الاحتلال استخدموا وسائل غير قاتلة ومميتة ضد المتظاهرين، ما أدى إلى قتل أكثر من 170 شخصاً، بينهم أكثر من 30 طفلاً، وإصابة أكثر من 19000 بينهم صحفيون وطواقم طبية “. وتشدد المدعية العامة على التهديدات الإسرائيلية بهدم قرية خان الأحمر وتلاحظ أن إسرائيل تواصل الترويج للخطة، مشيرة إلى أن مكتبها يدرس المزيد من الشكاوى حول الشبهات بانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة. وتركز الشكاوى على الطرد القسري للسكان الخاضعين للاحتلال والفصل العنصري. وفيما يتعلق بالانتهاكات المزعومة في السلطة الفلسطينية، كتبت المدعية: “لقد تلقى مكتبي أيضاً اتهامات بأن أجهزة الأمن والمخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في تعذيب المدنيين في مراكز الاحتجاز الخاضعة لسيطرتها “. ومؤخرا، قام فريق من وزارة القضاء ووزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في اسرائيل بزيارة لاهاي وأن الفريق سلم المحكمة المواد المتعلقة بأحداث الجرف الصامد. وأعربوا في القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل عن القلق إزاء إمكانية قرار المحكمة الدولة فتح تحقيق جنائي، وهي خطوة ستقود إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد المتورطين في العدوان في غزة، وحتى إمكانية اعتقالهم عند دخولهم إلى دول مختلفة. وقالت وزارة الخارجية الاسرائيلية ردا على ذلك: “لقد تم نشر التقرير السنوي لمكتب المدعية العامة في موضوع الفحوصات الأولية للتو، ونحن نقوم بدراسته. كما تعلمون، فإن إسرائيل ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، وموقفنا الواضح هو أن محكمة العدل الدولية ليس لديها سلطة للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك لأن السلطة الفلسطينية ليست دولة. نتوقع أن تقرر المدعية العامة ذلك في نهاية الفحص التمهيدي “.