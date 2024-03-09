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“الحوثي” تعلن استهداف سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.. و”سنتكوم” تسقط 15 مسيرة- (فيديو وتدوينة)

9 - مارس - 2024

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اليمن- واشنطن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أنها استهدفت سفينة ومدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، باستخدام صواريخ بحرية و37 طائرة مسيرة.

وذكر بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، أن “القوات البحرية (التابعة للحوثيين) وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت سفينة “PROPEL FORTUNE” الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وأضاف أن العملية الثانية “استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ37 طائرة مسيرة”، لافتا إلى أن “العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح”، دون تعليق فوري من قبل واشنطن بشأن هذا البيان.

ويعد هذا أكبر هجوم تشنه الجماعة اليمنية منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، وفق مراسل الأناضول.

ومن جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر السبت.

وكتبت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه “الحوثيون المدعومون من إيران” في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحا (13:00-15:30 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن الطائرات المسيرة شكلت “تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة”.

كما أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ الجمعة ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “إنه في حوالي الساعة 3:55 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتون التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة”.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وتضامنا مع غزة، التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف “حارس الازدهار” الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(وكالات)

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  1. يقول هدهد سليمان:
    مارس 9, 2024 الساعة 11:33 ص

    سيسجل التاريخ إذا كان هنالك من تاريخ قادم بعد وفي انصع صفحاته، ان الشعب اليمني الأبي هو الشعب الوحيد من دون الشعوب العربية كافة الذي وقف مع اخوته اخوة الدم والدين في فلسطين وقفة فعلية وشارك في الجهاد الحق المقدس وقدم تضحيات جسام في موقعة طوفان الأقصى، معركة العز والكرامة والشموخ، موقعة الدفاع عن مسرى ومعراج رسول هذه الامة ص.
    وسيسجل التاريخ بأسود وأحلك صفحاته تقاعس وتخاذل كافة الشعوب العربية الاخري التي اكتفت بالفرجة والاحتساب والتباري بالتعليق على مصائب اهل غزة في الوقت الذي تحالفت فيه انظمتها، أنظمة العهر والخيانة، مع خونة العهود والمواثيق . نعم. لقد تواطأ خونة الدين والأوطان مع خونة المواثيق والعهود وأمدوا العدو بشريان حياة قطعها عن اهل غزة وتكالب الجميع على غزة ومقاوميها وأطفالهم عصافير الجنة.
    سجل يا تاريخ هوان هذه الامة وذلها في اسود صفحاتك.

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