“الحوثي” تعلن استهداف سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.. و”سنتكوم” تسقط 15 مسيرة- (فيديو وتدوينة)

اليمن- واشنطن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أنها استهدفت سفينة ومدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، باستخدام صواريخ بحرية و37 طائرة مسيرة.

وذكر بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، أن “القوات البحرية (التابعة للحوثيين) وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت سفينة “PROPEL FORTUNE” الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وأضاف أن العملية الثانية “استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ37 طائرة مسيرة”، لافتا إلى أن “العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح”، دون تعليق فوري من قبل واشنطن بشأن هذا البيان.

ويعد هذا أكبر هجوم تشنه الجماعة اليمنية منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، وفق مراسل الأناضول.

ومن جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر السبت.

وكتبت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه “الحوثيون المدعومون من إيران” في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحا (13:00-15:30 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن الطائرات المسيرة شكلت “تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة”.

Between 4 a.m. and 6:30 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists conducted a large-scale uncrewed aerial vehicle (UAV) attack into the Red Sea and Gulf of Aden. CENTCOM and coalition forces identified the one-way… pic.twitter.com/PJag5PYUfZ

