“الحوثي” تعلن استهداف سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.. و”سنتكوم” تسقط 15 مسيرة- (فيديو وتدوينة)

اليمن- واشنطن: أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، السبت، أنها استهدفت سفينة ومدمرات حربية أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، باستخدام صواريخ بحرية و37 طائرة مسيرة.

وذكر بيان صادر عن المتحدث العسكري لقوات الجماعة يحيى سريع، أن “القوات البحرية (التابعة للحوثيين) وسلاح الجو المسير نفذا عمليتين عسكريتين نوعيتين الأولى استهدفت سفينة “PROPEL FORTUNE” الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة”.

وأضاف أن العملية الثانية “استهدفت عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك بـ37 طائرة مسيرة”، لافتا إلى أن “العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح”، دون تعليق فوري من قبل واشنطن بشأن هذا البيان.

ويعد هذا أكبر هجوم تشنه الجماعة اليمنية منذ بدء عملياتها في البحر الأحمر وخليج عدن ضد سفن إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، وفق مراسل الأناضول.

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) صدقَ اللهُ العظيم انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ… pic.twitter.com/V1cHztTrBp — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 9, 2024

ومن جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليمنيون في منطقة البحر الأحمر في وقت مبكر السبت.

وكتبت القيادة المركزية في منشور على منصة إكس أن الجيش كان يرد على هجوم واسع النطاق شنه “الحوثيون المدعومون من إيران” في البحر الأحمر وخليج عدن بين الساعة الرابعة والسادسة والنصف صباحا (13:00-15:30 بتوقيت غرينتش).

وأضافت أن الطائرات المسيرة شكلت “تهديدا وشيكا للسفن التجارية والبحرية الأمريكية وسفن التحالف في المنطقة”.

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area Between 4 a.m. and 6:30 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists conducted a large-scale uncrewed aerial vehicle (UAV) attack into the Red Sea and Gulf of Aden. CENTCOM and coalition forces identified the one-way… pic.twitter.com/PJag5PYUfZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024

كما أعلن الجيش الأمريكي أنه نفذ الجمعة ضربة دفاعا عن النفس ضد صاروخين مضادين للسفن مثبتين على شاحنتين في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “إنه في حوالي الساعة 3:55 مساء (بتوقيت صنعاء) أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من اليمن إلى خليج عدن على السفينة إم/في بروبيل فورتون التي ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها شركة من سنغافورة”.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

March 8 Red Sea Update At approximately 9:50 a.m. (Sanaa time), United States Central Command conducted a self-defense strike against two Iranian-backed Houthi terrorists’ truck-mounted anti-ship missiles in Houthi-controlled areas of Yemen. At approximately 3:55 p.m. (Sanaa… pic.twitter.com/hVqCB6Byfp — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024

وتضامنا مع غزة، التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف “حارس الازدهار” الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(وكالات)