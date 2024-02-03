سياسة | دولي | الولايات المتحدة

القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر

3 - فبراير - 2024

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القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت إن القوات الأمريكية اشتبكت وأسقطت عدة طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر أمس الجمعة كما دمرت أربع طائرات مسيرة كانت قوات الحوثي تستعد لإطلاقها من اليمن.

وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن “القوات الأمريكية حددت الطائرات المسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 3, 2024 الساعة 4:08 م

    الله أكبر الله أكبر الله أكبر على أحرار اليمن و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين يتحدون عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة والشهادة والله ناصر اليمنيين على عدوهم اللعين الحلف الصهيو أمريكي البريطاني الحاقد الغادر الجبان 🤨☝️🔥🐒🚀

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