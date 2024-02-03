القيادة المركزية الأمريكية: إسقاط طائرات مسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر

القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم السبت إن القوات الأمريكية اشتبكت وأسقطت عدة طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر أمس الجمعة كما دمرت أربع طائرات مسيرة كانت قوات الحوثي تستعد لإطلاقها من اليمن.
وجاء في بيان للقيادة المركزية الأمريكية أن “القوات الأمريكية حددت الطائرات المسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.
(رويترز)
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