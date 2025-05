القوات الأمريكية تسقط مسيرة جنوب البحر الأحمر أطلقت من اليمن- (تدوينة)

صنعاء: أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، السبت، إسقاط طائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر، أطلقت من مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، نشرته عبر حسابها على منصة إكس.

وقال البيان “في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، حوالي الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت صنعاء (6.30 ت.غ)، أسقطت السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس لابون” طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن“.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن “إسقاط الطائرة المسيرة جاء دفاعاً عن النفس في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر على مقربة من السفن التجارية المتعددة”.

ولفت البيان إلى أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

On the Jan. 6, at approximately 9:30 a.m. (Sanaa time), an unmanned aerial vehicle launched from Iranian-backed Houthi-controlled areas of Yemen was shot down in self-defense by USS LABOON (DDG 59) in international waters of the Southern Red Sea in the vicinity of multiple… pic.twitter.com/fT00nlH0hk

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 6, 2024