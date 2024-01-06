سياسة | دولي | الولايات المتحدة

القوات الأمريكية تسقط مسيرة جنوب البحر الأحمر أطلقت من اليمن- (تدوينة)

6 - يناير - 2024

حجم الخط
1

صنعاء: أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، السبت، إسقاط طائرة مسيرة جنوب البحر الأحمر، أطلقت من مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن.

جاء ذلك في بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية، نشرته عبر حسابها على منصة إكس.

وقال البيان “في 6 يناير/كانون الثاني الجاري، حوالي الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت صنعاء (6.30 ت.غ)، أسقطت السفينة الحربية الأمريكية “يو إس إس لابون” طائرة بدون طيار انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن“.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن “إسقاط الطائرة المسيرة جاء دفاعاً عن النفس في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر على مقربة من السفن التجارية المتعددة”.

ولفت البيان إلى أنه “لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بهذا الخصوص.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لحرب إسرائيلية بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عن تشكيل قوة عمل بحرية باسم “حارس الازدهار” تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة الهجمات في البحر الأحمر.

وتستحوذ التجارة البحرية على 70 في المئة من واردات إسرائيل، ويمر 98 في المئة من تجارتها الخارجية عبر البحرين الأحمر والمتوسط. وتساهم التجارة عبر البحر الأحمر بـ34.6 في المئة في اقتصاد إسرائيل، بحسب وزارة المالية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 6, 2024 الساعة 6:04 م

    حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود والفهود والنمور الذين يتحدون عصابة البانتاغون الأمريكي يا انريكي 🇵🇸✌️🚀🐒🚀🐒🚀🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

إكواس تعرب عن “قلقها العميق” إزاء الأزمة بين مالي والجزائر- (بيان)
9 - أبريل - 2025
إجماع سياسي في الجزائر على دعم خيارات سلطات البلاد في مواجهة الأزمة مع دول الساحل.. واتهامات لمالي بتحويل المنطقة إلى ساحة صراع للقوى الدولية
8 - أبريل - 2025
الحوثيون يعلنون إسقاط مسيرة “إم كيو 9” أمريكية وسط اليمن- (فيديو)
28 - ديسمبر - 2024
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان
13 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية