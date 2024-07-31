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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير 3 سفن سطحية للحوثيين في البحر الأحمر

منذ 14 دقيقة

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واشنطن:  أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن تدمير ثلاث سفن سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية في بيان: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث سفن سطحية غير مأهولة تابعة للحوثيين مدعومة من إيران في البحر الأحمر”.

وأضاف البيان “تبين أن هذه الأسلحة تشكل تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. وقد تم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا وأمنا”.

(د ب أ)

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