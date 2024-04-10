القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق خليج عدن

واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية ليل الثلاثاء/الأربعاء عن تدمير صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقه الحوثيون فوق منطقة خليج عدن.
وجاء في بيان للقيادة المركزية: “نجحت قوات /يو إس إس ماسون/ وقوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير صاروخ باليستي (ايه اس بي إم) مضاد للسفن اطلقه الإرهابيون الحوثيون في اليمن والمدعومون من إيران فوق منطقة خليج عدن”.
وأضاف: “كان الصاروخ الباليستي يستهدف سفينة (يوركتاون) والمملوكة للولايات المتحدة وترفع العلم الأمريكي وترافقها سفينة حربية أمريكية”.
وتابع: “لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية”.
(د ب أ)
حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين يتحدون عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور وشهور ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🔥🚀🔥🚀