القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل قيادي بتنظيم “الدولة” في شرق سوريا

القاهرة: أعلن بيان صادر عن القيادة المركزية الأمريكية الأحد تنفيذ ضربة في السابع من يوليو/ تموز أودت بحياة قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شرق سوريا يدعى أبو أسامة المهاجر.

وذكر البيان نقلا عن الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية أن الولايات المتحدة أوضحت بذلك “أنها تظل ملتزمة بهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة… تنظيم الدولة الإسلامية يظل يشكل تهديدا ليس في المنطقة فحسب وإنما يتخطاها”.

وأضاف البيان “الضربة نفذتها يوم الجمعة ذات الطائرات المسيرة (إم كيو-9) التي تعرضت في وقت سابق من ذات اليوم لمضايقات من مقاتلات روسية في مواجهة استمرت ساعتين تقريبا”.

(رويترز)