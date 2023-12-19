القيادة المركزية الأمريكية تكشف المزيد عن هجمات جماعة الحوثي في البحر الأحمر.. وبلينكن يندد

واشنطن: ذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان اليوم الثلاثاء أن جماعة الحوثي اليمنية نفذت هجومين على سفينتين تجاريتين في جنوب البحر الأحمر أمس الاثنين.

وقالت “تعرضت سفينة نقل المواد الكيميائية/النفط سوان أتلانتيك لهجوم بطائرة مسيرة هجومية أحادية الاتجاه وصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقا من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن… وفي الوقت نفسه تقريبا، أبلغت سفينة البضائع السائبة كلارا عن انفجار في مياه بالقرب من موقعها. وهذا الهجوم منفصل عن الهجوم على السفينة سوان أتلانتيك”.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات خلال أي من الحادثين.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الاثنين ندد فيه بهجمات حركة الحوثي اليمنية على السفن التجارية في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وأضافت الوزارة في بيان “ندد الوزير أيضا بالهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية العاملة في المياه الدولية في جنوب البحر الأحمر وحث على التعاون بين جميع الشركاء لدعم الأمن البحري”.

(رويترز)