سياسة | دولي

القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا دمرت مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

منذ ساعتين

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القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد إن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن يقولون إنها متجهة إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة أو مرتبطة بهما منذ نوفمبر تشرين الثاني لإظهار دعمهم للفلسطينيين في حرب غزة.

(رويترز)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 18, 2024 الساعة 10:24 م

    اللهم دمر عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور اللهم أغرقهم في البحر كما أغرقت فرعون و هامان وجنودهما ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

    رد

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