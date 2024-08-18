القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا دمرت مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن

القاهرة: قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الأحد إن قواتها دمرت بنجاح طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في منطقة يسيطرون عليها في اليمن.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات متكررة بطائرات مسيرة وصواريخ على سفن يقولون إنها متجهة إلى إسرائيل أو الولايات المتحدة أو مرتبطة بهما منذ نوفمبر تشرين الثاني لإظهار دعمهم للفلسطينيين في حرب غزة.

(رويترز)





