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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ مداهمة في العراق ومقتل 15 من عناصر تنظيم “الدولة”.. وإصابة سبعة جنود- (تدوينة)

31 - أغسطس - 2024

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واشنطن: قالت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس/ آب، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وأضافت “عناصر الدولة الإسلامية كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة”.

وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت لاحق نقلا عن الجيش الأمريكي أن سبعة جنود أمريكيين أصيبوا في المداهمة المشتركة.

وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة أسوشيتد برس إن خمسة جنود أصيبوا في العملية بينما أصيب اثنان آخران لأسباب غير قتالية. وأضاف المسؤول “جميع الأفراد في حالة مستقرة”.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب من رويترز للتعليق على عدد الإصابات.

وقت سابق من هذا الشهر، أصيب ما لا يقل عن خمسة أفراد من القوات الأمريكية في هجوم وقع في على قاعدة عسكرية في العراق.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية العراقية إن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تأجل بسبب “التطورات الأخيرة”، دون تحديد تلك التطورات.

وذكرت وكالة رويترز في مارس/ آذار أن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، ويستضيف 2500 جندي أمريكي ولديه ميليشيات مدعومة من إيران مرتبطة بقواته الأمنية.

(رويترز)

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  1. يقول تارق:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 8:04 ص

    ثم حديثني مع هذا عن سيادة الأوطان و أمنها و استقلالها.

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  2. يقول يوسف العربي:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 8:15 ص

    ما يقوله الامريكان هو كذب هؤلا الغزات هدفهم هو قتل الشعب العراقي بالتعاون مع الأكراد الانفصالين

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  3. يقول abuelabed.:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 9:36 ص

    على ما يبدو ان أمريكا أطلقت يد تنظيم الدولة لتبرر ذبحها للشعب العراقي وتبرر وجودها ورفض الانسحاب. والله من اوجد التنظيم الدولة هو أمريكا وباعتراف هلري كلنتون.

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  4. يقول عيسى التلحمي:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 9:52 ص

    لماذا يتعاون الجيش العراقي مع الغزاة لقتل العراقيين؟

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  5. يقول جوبا فلسطين:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 9:55 ص

    منذ ان احتلت امريكا العراق والوطن العربي ينزف .
    وحال الوطن العربي يقول أكلت يوم اكل الثور الأبيض.

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  6. يقول سعدان:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 10:21 ص

    الاستعمار في القرن الواحد والعشرين ويقولون هناك مجلس الأمن الدولي اين هو ؟ القتل و التشريد ماذا تفعل القوة الغربية في الشرق الأوسط ولماذا إبادة الشعب الفلسطينى أمام أعين العالم أليس لهم الحق أن يعيشوا مثلهم مثل إسرائيل أليس هذا ما يشجع الإرهاب ام هم أنفسهم يمارسون الإرهاب ؟ !

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  7. يقول Neo:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 1:46 م

    عادت حليمة إلى عادتها القديمة .
    الأمريكان وايران وجهان لعملة الشيطان .

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  8. يقول جبارعبدالزهرة /كاتب من العراق:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 6:30 م

    عملية تبحث على الضحك امريكا هي التي اسست داعش ووضعت مجموعة منهم في مكان غرب العراق وهاجمتهم بعتاد خلب وزودت وسائل الاعلام المحلية والدولية بالخبر بانها هاجمت وكرا لداعشغرب العراق وقتلت 15 وهو عدد كبير يدل على ان المتواجدين في المكان كثر وهذا الامر يستدعي تاجيل خروج القوات الامريكية من العراق حتى اشعار آخر وهذه كذبة اخرى فوزير الخارجية بلينكن هدد الحكومة العراقية بشكل علني كل مسؤول يتجرأ ويطالب بخروج القوات الأمريكية سيكون خارج العملية السياسية وانا اضيف ومن ثم تتم تصفيته جسديا

    رد
  9. يقول جبارعبدالزهرة /كاتب من العراق:
    أغسطس 31, 2024 الساعة 6:33 م

    عملية تبحث على الضحك امريكا هي التي اسست داعش ووضعت مجموعة منهم في مكان غرب العراق وهاجمتهم بعتاد خلب وزودت وسائل الاعلام المحلية والدولية بانها هاجمت وكرا لداعش وقتلت 15 وهو عدد كبير يدل على ان المتواجدين في المكان كثر وهذا الامر يستدعي تاجيل خروج القوات الامريكية ن العراق حتى اشعار آخر وهذه كذبة اخرى فوزير الخارجية بلينكن هدد المحكومة العراقي بشكل علني كل مسؤول يتجرأ ويطالب بخروج القوات الأمريكية سيكون خارج العملية السياسية وانا اضيف ومن ثم تتم تصفيته جسديا

    رد

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