القيادة المركزية الأمريكية تعلن تنفيذ مداهمة في العراق ومقتل 15 من عناصر تنظيم “الدولة”.. وإصابة سبعة جنود- (تدوينة)

واشنطن: قالت القيادة المركزية الأمريكية الجمعة إن قواتها نفذت مداهمة مشتركة مع قوات الأمن العراقية في غرب البلاد في الساعات الأولى من 29 أغسطس/ آب، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.
وأضافت “عناصر الدولة الإسلامية كانوا مسلحين بأسلحة متعددة وقنابل يدوية وأحزمة انتحارية متفجرة”.
وذكرت أنه لا يوجد ما يشير إلى سقوط مصابين أو قتلى مدنيين في المداهمة.
نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية وقوات الأمن العراقية غارة مشتركة في غرب العراق في الساعات الأولى من صباح يوم 29 أغسطس/اب، مما أسفر عن مقتل 15 من عناصر داعش. وكان عناصر داعش مسلحين بالعديد من الأسلحة والقنابل اليدوية وأحزمة "انتحارية" متفجرة. لا يوجد ما يشير إلى وقوع إصابات… pic.twitter.com/olewWQZIz7
— U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) August 31, 2024
وذكرت وكالة أسوشيتد برس في وقت لاحق نقلا عن الجيش الأمريكي أن سبعة جنود أمريكيين أصيبوا في المداهمة المشتركة.
وقال مسؤول عسكري أمريكي لوكالة أسوشيتد برس إن خمسة جنود أصيبوا في العملية بينما أصيب اثنان آخران لأسباب غير قتالية. وأضاف المسؤول “جميع الأفراد في حالة مستقرة”.
ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب من رويترز للتعليق على عدد الإصابات.
وقت سابق من هذا الشهر، أصيب ما لا يقل عن خمسة أفراد من القوات الأمريكية في هجوم وقع في على قاعدة عسكرية في العراق.
وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية العراقية إن الإعلان عن موعد انتهاء مهمة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة تأجل بسبب “التطورات الأخيرة”، دون تحديد تلك التطورات.
وذكرت وكالة رويترز في مارس/ آذار أن المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق بشأن إنهاء التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في البلاد قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني.
والعراق حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران، ويستضيف 2500 جندي أمريكي ولديه ميليشيات مدعومة من إيران مرتبطة بقواته الأمنية.
(رويترز)
ثم حديثني مع هذا عن سيادة الأوطان و أمنها و استقلالها.
ما يقوله الامريكان هو كذب هؤلا الغزات هدفهم هو قتل الشعب العراقي بالتعاون مع الأكراد الانفصالين
على ما يبدو ان أمريكا أطلقت يد تنظيم الدولة لتبرر ذبحها للشعب العراقي وتبرر وجودها ورفض الانسحاب. والله من اوجد التنظيم الدولة هو أمريكا وباعتراف هلري كلنتون.
لماذا يتعاون الجيش العراقي مع الغزاة لقتل العراقيين؟
منذ ان احتلت امريكا العراق والوطن العربي ينزف .
وحال الوطن العربي يقول أكلت يوم اكل الثور الأبيض.
الاستعمار في القرن الواحد والعشرين ويقولون هناك مجلس الأمن الدولي اين هو ؟ القتل و التشريد ماذا تفعل القوة الغربية في الشرق الأوسط ولماذا إبادة الشعب الفلسطينى أمام أعين العالم أليس لهم الحق أن يعيشوا مثلهم مثل إسرائيل أليس هذا ما يشجع الإرهاب ام هم أنفسهم يمارسون الإرهاب ؟ !
عادت حليمة إلى عادتها القديمة .
الأمريكان وايران وجهان لعملة الشيطان .
عملية تبحث على الضحك امريكا هي التي اسست داعش ووضعت مجموعة منهم في مكان غرب العراق وهاجمتهم بعتاد خلب وزودت وسائل الاعلام المحلية والدولية بالخبر بانها هاجمت وكرا لداعشغرب العراق وقتلت 15 وهو عدد كبير يدل على ان المتواجدين في المكان كثر وهذا الامر يستدعي تاجيل خروج القوات الامريكية من العراق حتى اشعار آخر وهذه كذبة اخرى فوزير الخارجية بلينكن هدد الحكومة العراقية بشكل علني كل مسؤول يتجرأ ويطالب بخروج القوات الأمريكية سيكون خارج العملية السياسية وانا اضيف ومن ثم تتم تصفيته جسديا
عملية تبحث على الضحك امريكا هي التي اسست داعش ووضعت مجموعة منهم في مكان غرب العراق وهاجمتهم بعتاد خلب وزودت وسائل الاعلام المحلية والدولية بانها هاجمت وكرا لداعش وقتلت 15 وهو عدد كبير يدل على ان المتواجدين في المكان كثر وهذا الامر يستدعي تاجيل خروج القوات الامريكية ن العراق حتى اشعار آخر وهذه كذبة اخرى فوزير الخارجية بلينكن هدد المحكومة العراقي بشكل علني كل مسؤول يتجرأ ويطالب بخروج القوات الأمريكية سيكون خارج العملية السياسية وانا اضيف ومن ثم تتم تصفيته جسديا