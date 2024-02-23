القيادة المركزية الأمريكية: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى لتسرب نفطي وأضرار جسيمة

واشنطن: قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن الهجوم الذي نفذه الحوثيون على سفينة البضائع روبيمار في 18 فبراير شباط تسبب في أضرار جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلا.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان في اليوم التالي للهجوم إن الحوثيين استهدفوا السفينة في خليج عدن يوم الأحد وهي الآن معرضة لخطر الغرق.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان بشأن سفينة الشحن المملوكة للمملكة المتحدة والتي ترفع علم بيليز “السفينة راسية ولكن المياه تتسرب إليها ببطء”.

وأشارت إلى أن السفينة كانت تنقل أكثر من 41 ألف طن من الأسمدة عندما تعرضت للهجوم.







(رويترز)





