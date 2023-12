القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي حوثي في البحر الأحمر دون أضرار أو إصابات- (تغريدة)

واشنطن: قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس إن هجوما صاروخيا باليستيا انطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر ملاحي دولي في البحر الأحمر لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وذكرت القيادة المركزية على منصة إكس أنه “على الرغم من أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية، فإننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

Midday Dec. 14 (Sanaa time), a ballistic missile was fired from a Houthi-controlled area of Yemen toward the international shipping lane north of the Bab-el-Mandeb. There were no injuries or damage. Following the missile launch, the M/V Maersk Gibraltar was hailed by the Houthis,… pic.twitter.com/MMmDlEaywM

— U.S. Central Command (@CENTCOM) December 14, 2023