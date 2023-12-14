سياسة | دولي

القيادة المركزية الأمريكية: هجوم صاروخي حوثي في البحر الأحمر دون أضرار أو إصابات- (تغريدة)

منذ ساعة واحدة

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واشنطن:  قالت القيادة المركزية الأمريكية يوم الخميس إن هجوما صاروخيا باليستيا انطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه ممر ملاحي دولي في البحر الأحمر لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وذكرت القيادة المركزية على منصة إكس أنه “على الرغم من أن هذا الحادث لم يشهد تدخل قوات أمريكية، فإننا نواصل مراقبة الوضع عن كثب”.

(رويترز)

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