القيادي في حزب «متحدون» العراقي أثيل النجيفي لـ«القدس العربي»: الشرق الأوسط على اعتاب تغييرات كبيرة بعد حرب غزّة

بغداد ـ «القدس العربي»: قال عضو المكتب السياسي لحزب «متحدون» أثيل النجيفي، إن المنطقة على اعتاب تغييرات كبيرة بعد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزّة المحاصر، معتبراً إن حِراك القضية الفلسطينية بدأ مع بداية الحرب وإنه لن ينتهي بانتهاء العمليات العسكرية، وفيما أشار إلى إن الصراع بين الفصائل العراقية والقوات الأمريكية لا علاقة له بما يجري في غزّة، أكد إن الصِدام مع الأمريكان يهدد بانهيار النظام السياسي في العراق.

وأجرت «القدس العربي» حواراً مع النجيفي، تطرّق خلاله إلى جملة من الملفات من بينها تلك المتعلقة بالموقف العراقي (الحكومي والشعبي) من القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى الخلاف داخل البيت السنّي حول منصب رئيس البرلمان.

وهنا نصّ المقابلة:

■ كيف تقيّم موقف العراق على المستويين الرسمي والشعبي تجاه ما يجري من أحداث في قطاع غزّة؟

□‏ شعبياً، العراق متعاطف، لكن رسمياً لا اعتقد أن هناك أي موقف يسجّل سواء بالسلب أم بالإيجاب، وكأن العراق منشغل بهمومه الداخلية ‏‏(السياسية) أكثر من الاهتمام بأي حدث خارجي.‏

الشعب العراقي متعاطف كثيراً مع القضية الفلسطينية. ما جرى من أحداث في قطاع غزّة أعاد القضية الفلسطينية إلى الساحة مرة ثانية ‏بعد أن كانت مهملة تقريباً. فعلى المستوى الشعبي هناك اهتمام كبير ومتابعة وإرسال مساعدات قدر الإمكان (للفلسطينيين) لكن على ‏المستوى الرسمي لم يقدم العراق أي شيء في هذا الخصوص.‏

■ ماذا عن المواقف العربية والدولية تجاه القضية الفلسطينية؟

□‏ الجميع متفق بأن القضية الفلسطينية بدأت بحراكها الآن، وإنها لن تنتهي بانتهاء العمليات العسكرية، بل إنها ستبدأ مع انتهاء العمليات ‏العسكرية، وسيبدأ معها تغيير كبير في المنطقة. معظم الدول تتحضّر لما بعد الحرب في غزّة، وطبيعة الأحداث القادمة. بكل تأكيد سيكون ‏هناك تغييرات كبيرة فيما يخص إسرائيل ووجودها، خصوصاً إنها ستحاول خلق فتنة جديدة في المنطقة بهدف كسر هذا الطوق الذي ‏أصبح ضدّها والإجماع العربي والعالمي ضد إسرائيل ومشروع التطبيع معها الذي بات في خبر كان. لا اعتقد أن هناك دولة ستستطيع ‏الاستمرار في عملية التطبيع.‏

هناك تحفّز للدول لما بعد معركة غزّة. أنا لا أقول بأن موقف الدول سلبي لكنهم يعلمون بأن الأمور لم تبدأ بعد، وهم يستعدون لذلك.‏

■ الحرب في غزّة كانت لها تداعيات في العراق، وأبرزها العمليات العسكرية بين الفصائل والقوات الأمريكية. كيف تقرأ مستقبل الهدنة ‏الحالية بين الطرفين؟

□‏ عمليات الفصائل لا ترتبط بالأحداث في غزّة. هناك انشقاق في داخل العراق بين سلطة الدولة وسلطة الفصائل التي تريد أن تُحرّك الدولة ‏على هواها أو تريد فرض سيطرتها على الدولة. هذه القضية لا علاقة لها بأحداث غزّة، بل إنها قد تكون مجرّد حجّة، فالصراع أو الصدام هو ‏بين سلطة (هيكلية) الدولة العراقية وبين فصائل امتلكت القدرة وأصبح لها نفوذ وقوّة وأصبحت جزءاً من الاحزاب السياسية، لكنها لا ‏تستطيع أن تحتكر المشهد السياسي.‏

هناك صراع من نوعٍ ثانٍ لا علاقة له بأحداث غزّة وسيستمر بعدها، كما إن الصدام مع الأمريكان لا علاقة له أيضاً بما يجري في ‏القطاع، بل هو جزء من الصِدام الإيراني ـ الأمريكي، وإن استمراره أو إنهاءه يعتمد على مدى التقارب أو التصادم بين واشنطن وطهران.‏

قال إن مشروع التطبيع مع إسرائيل بات في خبر كان وهي ستحاول خلق فتنة لفك عزلتها

الدولة العراقية لديها مصالح مع الولايات المتحدة الأمريكية، فهل العراق مستعد الآن من الناحية الاقتصادية والسياسية لأن يدخل في ‏صراع مع أمريكا؟ الجواب الرسمي للحكومة العراقية هو كلا، فهي غير مستعدة للدخول في هذا الصراع، وبالتالي جاءت الهدنة (بين ‏الفصائل والأمريكان) بعد تقدير الفصائل بأن الدخول في صِدام مع الولايات المتحدة الأمريكية لن يضعف الحكومة فقط، بل إنه سيهدد وجودها ‏ووجود الحكومة التي ساهمت في تأسيسها وتشكيلها.‏

الأمر لا علاقة له بغزّة وإنما له علاقة في توجّه هذه الفصائل، وهل إن التوقيت الآن مناسب للدخول في صراع مع الولايات المتحدة ‏الأمريكية. الحكومة كانت واضحة بأن هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة لن تستطيع الحكومة بسهولة أن تصمد أمامها، لهذا قدّرت ‏الفصائل حاجة الحكومة الآن للابتعاد عن هذا الصِدام وأعلنت الهدنّة.‏

■ وما هو موقف الفصائل الأخرى التي ليس لها تمثيل سياسي؟

□‏ حتى الفصائل التي لا تمتلك تمثيلاً سياسياً تُدرك إن الصدام مع الولايات المتحدة في هذا الوقت قد يهدد المنظومة الحاكمة برمتها والنظام ‏السياسي العراقي الذي قد يطيح بالجميع وليس فقط بالفصائل المنضوية في الأحزاب السياسية. إذا أطيح بالنظام السياسي العراقي فإن الكل ‏‏(الشيعة والسنة والأكراد) سيتضرر، وسيعود الجميع إلى حالة الفوضى، خصوصاً إنه ليس هناك جهة قادرة على مسك الأمور وضبط ‏الأمن المجتمعي. المغامرة بالإضرار في المنظومة السياسية العراقية هي مغامرة خطيرة جداً ولن يقدم عليها أيّ عاقل سواء كان ضمن ‏الحكومة أو خارجها.‏

الموقف الحكومي واضح في ملف انسحاب قوات التحالف من العراق. والولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تمتلك مفاتيح كثيرة في ملف ‏محاربة «الإرهاب» والاقتصاد، وبالتالي الدخول في هذا الصراع ليس من مصلحة الحكومة، ولهذا تضطر الحكومة أحياناً للمجاملة أمام ‏الضغط الشعبي، لكن السياسيين يعرفون إن الحكومة تقول- وإن كان بشكلٍ غير رسمي- إنه ليس من مصلحتنا إثارة هذه القضية في هذا ‏الوقت.‏

■ هل يعني ذلك أن مفاوضات الحكومة العراقية مع التحالف الدولي بهدف إخراجه من العراق هي لكسب الوقت؟

□‏ نعم. أنا أعتقد أنها فرصة لكسب الوقت. الحكومة العراقية تدرك إن هناك تغييرات كبيرة ستحدث في المنطقة ما بعد غزّة، وإن العراق ‏وسوريا قد يكونا أضعف دولتين في المنطقة من ناحية صمودهما أمام تلك التغييرات، وبالتالي فإن من مصلحة الحكومة أن تكسب أكبر ‏عدد ممكن من الحلفاء والاصدقاء استعداداً لمواجهة التغيير القادم في المنطقة.‏

لكن هناك جهات تُهيّج الشعب أحياناً، وهذا يأتي من باب الضغط على الحكومة للحصول على مكاسب معيّنة وليس للضغط على ‏الأمريكان.‏

■ على المستوى السياسي، أين وصل الصراع الدائر بين الأحزاب السنّية للظفر بمنصب رئيس مجلس النواب، وترشيح شخصية بديلة عن ‏رئيس البرلمان المعزول محمد الحلبوسي؟ ‏

□‏ لم يعدّ المجتمع السنّي مهتماً كثيراً بمنصب رئيس البرلمان، لكونه لم يعد يمثل شيئاً لهم، بل إنه يمثل شيئاً كبيراً جداً بالنسبة للقوى السياسية ‏المتنافسة أو المتصارعة، وفيما عداه فلا أعتقد بأنه سيكون هناك أي اهتمام من عامة المجتمع بمن سيكون رئيساً لمجلس النواب، فهذه المناصب أصبحت ـ مع الأسف ـ شكّلية وليست الآن كما كانت في بداية تشكيل النظام السياسي العراقي الجديد.

لقد كان هناك تأثير حقيقي ‏لرئيس الجمهورية ورئيس البرلمان. وكان الأكراد يهتمون كثيرا بمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك السّنة بما يخص منصب رئيس البرلمان، لكن ‏مع مرور الوقت أصبحت هذه المناصب شكلية.‏

الصراع الدائر حالياً هو بين القوى السياسية السنّية، بكون إن الأمر يوفر مصلحة ونفوذاً للحزب الذي سيتسلم المنصب، وليس من اهتمام ‏المجتمع السني.‏

■ هل يمكن لحزب «تقدّم» أن ينال المنصب؟

□‏ بتقديري إن من يسقط لن يستطيع الوقوف بسهولة، وإن حزب تقدّم (بزعامة محمد الحلبوسي) سقط في هذه المعركة ومن الصعب عودته ‏لتسنّم المنصب مرّة ثانية.

لا بد أن تتسلمه شخصية أخرى، وهذا سيكون أكثر قبولاً للجميع لأنه ليس من المنطقي أن تتم إقالة رئيس ‏مجلس النواب عن طريق المحكمة الاتحادية وبهذه الطريقة (على خلفية قضية تزوير) ثم يعود له النفوذ مرّة أخرى وكأن شيئاً لم يكن. يجب ‏أن تكون هنالك شخصية أخرى لشغل المنصب.‏

وأكرر بأن هذا الأمر ليس من اهتمامات المجتمع السنّي الذي ذهب في اتجاه التركيزعلى الأمور الخدمية والمعيشية أكثر من الاهتمام بوصول شخصيات ‏معينة إلى المناصب، والتي ستخدم مصالحها فقط.‏

هناك خيبة أمل سنّية من الوضع السياسي وإمكانية تحقيقه أهداف أعلى من هذه الخدمات. المجتمع السنّي يخشى من عودة الاضطرابات، ‏فعندما مرّ بفترة «داعش» وتلك الهزّة الكبيرة، أصبح يتخوّف من الارتدادات لأي تصرف قوي، فهو لا يزال يشعر بالتهميش والظلم ‏والانتقاص من حقوقه، لكنه في الوقت ذاته أصبح يتقبل الامور خوفاً من تعرضه لضربات قاسية كما مرّ عليه في أوقات سابقة.‏

■ كيف ترى الحديث عن إجراء انتخابات مبكّرة في العراق؟

-‏ لا أرى أيّ بوادر لإجراء انتخابات مبكّرة كما أن من الصعب حدوثها، لكن الصراع القادم والذي سنشهده في كل مناطق العراق (سنّية، ‏شيعية، كردية) سيكون ما بين مفهومي الدولة والثورة أو الجهة المتمرّدة على القوانين والمنظومات الدولية.‏

سيكون هنالك انقسام جديد يتمثل بوجود جهة تؤمن بمنظومة الدولة وأن يكون العراق جزءاً من العالم ويلتزم بالقوانين الدولية وعلاقاته مع ‏الدول، وبين جهة أخرى لا تعير اهتماماً للقوانين الدولية. هذا هو الصراع الذي سنشهده في الانتخابات المقبلة.‏