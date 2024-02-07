حماس: نتنياهو يسعى لإطالة العدوان وتضليل الرأي العام الإسرائيلي 

بيروت: قال القيادي في حركة “حماس” أسامة حمدان، الأربعاء، إن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يسعون بكل الطرق لـ”تضليل الرأي العام الداخلي وإطالة أمد العدوان”.

وأضاف حمدان، خلال مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة اللبنانية بيروت: “نتنياهو وحكومته، يسعون بشتى الطرق إلى مواصلة تضليل الرَّأي العام الصهيوني، وإطالة أمد العدوان، رغم ما يتلقاه جيشهم المهزوم من خسائر في الأرواح والمعدات”.

وتابع: “يواصل كل من نتنياهو وحكومته الهروب من استحقاقات مرحلة ما بعد العدوان، وإرجاء مواجهة لجان التحقيق حول الفشل المدوي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.

وأوضح حمدان في حديثه أن “وزراء من حكومة الاحتلال أكدوا مجددا على دعواتهم للعمل على تهجير الشعب الفلسطيني في القطاع، في مسعى لتعطيل أيّ مسار يُفضي إلى وقف العدوان عن المدنيين في قطاع غزة”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أقل من ساعة من إعلان نتنياهو رفضه مطالب حركة حماس لإتمام صفقة لتبادل الأسرى، متوعدا بمواصلة القتال بقطاع غزة، والتحرك نحو رفح جنوبي القطاع.