الكابنيت الإسرائيلي يبحث منع انهيار السلطة عبر تقديم “تسهيلات اقتصادية” ووزراء “الصهيونية الدينية” يرفضون منح السلطة “أغورة” واحدة

رام الله/ “القدس العربي”:

أعلن وزراء “الصهيونية الدينية”، في حكومة الاحتلال، عن رفضهم منح “تسهيلات للسلطة الفلسطينية” معتبرين أنها ستذهب لـ”رعاة الإرهاب”.

جاء ذلك على خلفية عزم المجلس الوزاري المصغر “الكابنيت” في حكومة الاحتلال مناقشة، في اجتماعه مساء الأحد، منح ما وصفها بــ”التسهيلات” للسلطة، بينها منحها صلاحيات في حقل غاز غزة، واعفاءات في الديون، وإقامة منطقة صناعية جديدة، وتمديد ساعات عمل معبر الكرامة، وغيرها.

وجاء في تصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، أنه “يرفض منح أي تسهيلات لرعاة الإرهاب في السلطة الفلسطينية”.

وشدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غبير، على “معارضته لأي تسهيلات ستمنح للسلطة الفلسطينية”.

وقال: “سأعارض بشدة في اجتماع الكابينت، القرار المخزي بمنح تسهيلات ومزايا للسلطة الفلسطينية التي تشجع الإرهاب، أنا واثق من أن بقية أعضاء الكابينيت، ووزراء الحكومة اليمينية، سيدعمونني، ولن يوافقوا على هذا الاقتراح غير الواقعي”.

وأوضحت قناة “كان” العبرية، “أن الكابينت يجتمع اليوم لبحث تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية بهدف تعزيزها في ظل الحديث عن إمكانية إفلاسها وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية”.

وأضافت أن “الجهات الأمنية ستقدم العديد من التوصيات التي يدعمها جهاز الشاباك وكذلك منسق شؤون المناطق، للمستوى السياسي من أجل الموافقة على هذه التسهيلات (..) من المتوقع أن يتم الموافقة على إقامة منطقة صناعية في ترقوميا”.

وتابعت الإذاعة العبرية: “من المتوقع أيضا أن يتم خصم بعض أموال الديون لصالح الحكومة الإسرائيلية مثل الكهرباء وغيرها، كما يتوقع أن يتم تسهيل خطوات حصول السلطة الفلسطينية على أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لصالحها، إلى جانب العديد من القضايا”.

في ذات السياق، بينت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: “سيقدم غالانت في جلسة الكابينت اليوم وبدعم من نتنياهو مقترحات لمنح تسهيلات للسلطة الفلسطينية منها: إقامة منطقة صناعية جديدة، خصومات ضريبية، إعادة تصاريح VIP لكبار قادة السلطة، تمديد ساعات العمل في معبر اللنبي، خطة لتعزيز السلطة الفلسطينية”.

يشار إلى أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قال، مساء أمس، إنه لا مصلحة لإسرائيل بانهيار السلطة الفلسطينية.

ونشرت القناة الإسرائيلية السابعة نبأ مفاده أنّ الكابينت سيناقش منح مقترحات بلورها قادة الجيش والمخابرات الإسرائيلية لتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وأضافت القناة السابعة أن قادة في الجيش الإسرائيلي والمخابرات سيقدّمون توصية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بضرورة اتخاذ خطوات اقتصادية لمنع انهيار السلطة اقتصاديًا.

وكشف التلفزيون الإسرائيلي في نشرته الإخبارية الرئيسة أن رئيس حكومة الاحتلال ووزير جيشه يدعمون منح تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية لتعزيز قوتها. وقالت مراسلة الشؤون السياسية في القناة غيل كوهين إنّ من المتوقع المصادقة على توسيع معبر اللنبي، بالإضافة لخطوات أخرى سيطرحها الجيش.

ونقلت وسائل إعلام عبرية تصريحات وزير المالية سموتريتش أثناء اجتماع الحكومة الإسرائيلية، أنه لن يتم تحويل أغورة واحدة للسلطة الفلسطينية، ولن يكون هناك أي إعفاء من الديون، وسيدفعون كل ما عليهم.

لكنّ مراسل الإذاعة العبرية العامة كشف عن أن منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية أعدّ قائمة بـ “التسهيلات”، وأن رئيس أركان جيش الاحتلال هاليفي، والوزير يؤآف غالانت صادقا عليها تمهيدًا لعرضها على المجلس الوزاري المصغر للشؤون الامنية “الكابينت” للمصادقة عليها.

ويرى محللون في الترويج لهذه التحركات لصالح السلطة الفلسطينية في هذا الوقت هو أيضًا رسالة لإدارة جو بايدن المنزعجة جدًا مما يحدث في الضفة الغربية، وهو ما انعكس في محادثة أوستن غالانت، مؤخرًا، حيث أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن قلق أمريكي من “تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”.