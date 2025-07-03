سياسة | دولي

“الكابينت” الإسرائيلي يتشاور الليلة بشأن صفقة محتملة في غزة 

منذ 55 دقيقة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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القدس: تجري الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة، الليلة، مشاورات بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة، وفق إعلام عبري الخميس.

وإضافة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تضم الحكومة الأمنية المصغرة (الكابينت) عددا من الوزراء وقادة الجيش وأجهزة المخابرات.

وقالت هيئة البث الرسمية، إن نتنياهو “سيعقد مع المجلس الوزاري المصغر جلسة نقاش الليلة الساعة الثامنة مساءً (18:00 ت.غ) بشأن قطاع غزة، في ضوء المحادثات حول الصفقة” المحتملة.

و”تأتي هذه الجلسة استكمالا لسلسلة مناقشات جرت، بما في ذلك في القيادة الجنوبية للجيش، حول القتال في غزة”، وفق الهيئة.

ومنذ أيام تتواتر تصريحات وتكهنات إسرائيلية وأمريكية عن احتمال التوصل في وقت قريب إلى اتفاق بشأن غزة.

(الأناضول)

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