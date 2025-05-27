سياسة | دولي

الكابينت الإسرائيلي يصادق “سرا” على إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية

منذ 11 ساعة

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القدس: قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، مساء الثلاثاء، إن المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) الإسرائيلي صادق “سرا” على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الصحيفة أن الكابينت “صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)”.

وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي “حومش” و”سانور”، اللتين تم تفكيكهما سابقا في إطار خطة “فك الارتباط” عن قطاع غزة.

وتابعت الصحيفة: “الاقتراح تمت المصادقة عليه بمبادرة وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش”.

(الأناضول)

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