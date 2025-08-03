الكاتب الإسرائيلي غروسمان: ما يحصل في غزة إبادة جماعية.. ولعنة الاحتلال ستلاحقنا

دافيد غروسمان

قال الكاتب دافيد غروسمان في مقابلة مع الصحيفة الإيطالية “لا ريبوبليكا” إن إبادة جماعية تجري في قطاع غزة، وشرح الحائز على جائزة إسرائيل في الأدب بأنه لم يكن مستعداً لاستخدام هذه الكلمة، “لكن لا بد من استخدامها الآن، خصوصاً بعد ما قرأته في الصحف، وبعد الصور التي رأيتها، وبعد أن تحدثت مع أناس كانوا هناك. بألم شديد وقلب متفطر، ملزم أن أرى ما يجري أمام عيني”.

“كيف وصلنا إلى نقطة نتهم فيه بإبادة جماعية؟”، وأضاف غروسمان: “إن مجرد استخدام هذه الكلمة بالنسبة لإسرائيل، وللشعب اليهودي، حقيقة يمكن إقامة هذا الرابط – كافٍ بأن يقال إن شيئاً سيئاً يحصل لنا”. وعلى حد قوله، فإن “عبارة “إسرائيل” و “الجوع” صادمة إذا أخذنا بالحسبان تاريخ الشعب اليهودي. وكتب: “علينا أن نسأل أنفسنا: هل نحن قادرون على الوقوف أمام بذور الإبادة الجماعية والكراهية والقتل الجماعي؟”.

اقتبس غروسمان القول بأن القوة مفسدة، والقوة المطلقة مفسدة بشكل مطلق. “وها هو ذا يحصل– الاحتلال يفسدنا”، وواصل القول: “أنا مقتنع تماماً بأن لعنة إسرائيل ولدت مع احتلال المناطق الفلسطينية في 1967. أغرتنا قوتنا المطلقة والفكرة بأننا قادرون على فعل كل شيء”.

ووجه غروسمان إصبع اتهام للفلسطينيين أيضاً، الذين “كان يمكنهم جعل غزة مكاناً مزدهراً، ولكنهم بدلاً من هذا استسلموا للتزمت واستخدموها قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل”. ورحب بإعلانات بضع دول غربية عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، وأضاف بأنه متمسك بحل الدولتين “أساساً لأني لا أرى بديلاً”. في الأسبوع الماضي، نشرت “بتسيلم” و”أطباء لحقوق الإنسان” تقريرين منفصلين قضيا فيهما لأول مرة بأن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية في غزة، حسب القانون الدولي، ودعيا الأسرة الدولية للعمل.

هآرتس (عن الغارديان) 3/8/2025