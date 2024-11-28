الكاتب بوعلام صنصال يستأنف قرار احتجازه في الجزائر

باريس: وُضع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال رهن الاعتقال في وحدة احتجاز في أحد مستشفيات الجزائر العاصمة، فيما استأنف فريق الدفاع عنه قرار احتجازه، وفق ما أفاد محاميه في بيان الأربعاء.

وقال المحامي فرنسوا زيمراي في بيان: “لقد تمكن صنصال اليوم من التحدث بحرية مع المحامين الجزائريين الذين يعملون كفريق مع محاميه الفرنسي”، مضيفا أن “حالته الصحية تخضع للمراقبة ولم يشتك من سوء معاملة خلال احتجازه”.

وأشار إلى أن فريق الدفاع عنه استأنف قرار احتجازه، وأمام دائرة الاتهام 21 يوما للنظر في الاستئناف.

واعتُقل بوعلام صنصال الذي انتقد القادة الجزائريين في مناسبات عدة، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر لدى وصوله إلى وطنه آتيا من فرنسا. ووُضع رهن الاحتجاز بموجب مادة من قانون العقوبات الجزائري تعاقب مجمل الاعتداءات على أمن الدولة، بحسب فريق الدفاع عنه.

وقال زيمراي: “سنسعى جاهدين لإعداد دفاع مناسب وسنضمن قدر الإمكان إزالة الجانب السياسي للقضية”.

وكان وزير الخارجية الفرنسية جان نويل بارو اعتبر الأربعاء أن “اعتقال صنصال بشكل غير مبرر” أمر “غير مقبول”.

(أ ف ب)