الكادحون في غزة: كيف أُجبروا على لقمة عيش بديلة؟

غزة – «القدس العربي»: قبل السابع من تشرين الأول / أكتوبر، كان أحمد عوض الله، 45 عامًا، يقضي أيامه فوق السقالات، يعمل في مجال البناء والبياض، مساهمًا في بناء البيوت التي كانت تؤوي مئات العائلات في قطاع غزة. كان عمله شاقًا، لكنه كان فخورًا به، فهو لم يكن مجرد مصدر رزق، بل كان إحساسًا عميقًا بالمساهمة في إعمار مدينته.

لكن إبان حرب السابع من أكتوبر، وحتى بعد وقف إطلاق النار، تغير كل شيء. توقفت مشاريع البناء بالكامل، وتحول قطاع التشييد إلى رماد. لم تعد هناك حاجة إلى عمال البناء، فمخيم جباليا الذي كان يسهم في بنائه، تحول إلى كومة كبيرة من الركام.

«لم أعد أملك عملًا».. يقول أحمد، وهو يسحب عربة صغيرة محملة ببضائع يشتريها غالية الثمن، يبيعها في الأسواق الشعبية: «لم يكن أمامي خيار آخر. لم أعمل يومًا في التجارة، ولم أكن بائعًا بارعًا، لكن ماذا أفعل؟ يجب أن أُطعم أطفالي».

عمال بناء ومزارعون ومعلمون وحتّى رجال أعمال

المفارقة التي تزيد ألمه أنه الآن يبيع للناس في شوارع مخيم جباليا، المخيم الذي كان جزءًا منه ذات يوم، والذي لم يعد موجودًا فعليًا، سوى كأنقاض تحكي مأساة قاطنيه.

يقول لـ«القدس العربي» وهو يشيح بوجهه بعيدًا: «كل زاوية هنا تحمل ذكرى. هنا كان منزل صديقي، وهناك كان دكان جدي. اليوم كل شيء تهدم، ولم يبقَ لنا سوى الركام».

ورغم محاولاته التأقلم مع حياته الجديدة، إلا أن العمل كبائع متجول لم يكن سهلًا عليه. فهو ليس متحدثًا لبقًا، ولا يعرف كيف يساوم الزبائن أو يجذبهم للشراء، يقضي يومه يتنقل من شارع إلى آخر، محاولًا تحقيق أقل قدر ممكن من الدخل ليعود به إلى منزله المستأجر، حيث تنتظره زوجته وأطفاله الأربعة.

«حين كنت عامل بناء، كنت أشعر أنني أؤدي دورًا مهمًا. أما الآن، أشعر وكأنني تائه. لا أدري إلى متى سأظل في هذه الدوامة، أسعار الخضراوات باهظة والزبائن لا يشترون شيئًا»، يختم أحمد حديثة بصوت خافت، بينما ينظر إلى عربته المحملة بالخضراوات، التي لم يبع منها سوى القليل، آملًا في إتمام اتفاق وقف إطلاق، وترك هذا العمل المؤقت، والعودة إلى المساهمة في إعادة إعمار مخيم جباليا مجددًا.

ارتفاع البطالة

وعلى مدار أكثر من 15 شهرًا، تسببت حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في دمار هائل طاول مختلف القطاعات الاقتصادية في القطاع «المنكوب»، مما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا لتقارير منظمة العمل الدولية، ارتفعت نسبة البطالة من 45% قبل الحرب إلى 75% بعدها، مع توقف 95% من المنشآت الاقتصادية عن العمل.

وتحولت المصانع والمحال التجارية إلى أنقاض، والشركات الصغيرة أغلقت أبوابها، والمزارع جُرفت بالكامل، وفقد آلاف العمال وظائفهم بين ليلة وضحاها، ليجدوا أنفسهم بلا مصدر دخل، في منطقة تعاني أصلًا من أزمة اقتصادية خانقة.

يشير تقرير صادر عن الغرفة التجارية في غزة إلى أن أكثر من 60 ألف عامل في القطاعات الصناعية المختلفة فقدوا وظائفهم، خاصة في مجالات مثل صناعة الأثاث والمنسوجات وصناعة المواد الغذائية. وفي قطاع الزراعة، تضرر نحو 70% من الأراضي الزراعية بفعل القصف والتجريف، مما أدى إلى فقدان آلاف المزارعين لمصادر رزقهم.

أما في قطاع البناء والتشييد فقد توقفت جميع المشاريع تقريبًا، سواء الحكومية أو الخاصة، ما أدى إلى بطالة تامة بين العاملين في هذا المجال، والذين كانوا يعتمدون على المشاريع اليومية لتوفير قوت يومهم.

في شمال غرب مدينة رفح، كانت ليلى الخطيب، 50 عامًا، تعمل في زراعة 50 دونمًا تستأجرها في منطقة دوار زعرب، لإعالة أطفالها الخمسة بعد استشهاد والدهم. كانت الأرض مصدر رزقها الوحيد، حيث تزرع الخضراوات وتبيعها في السوق المحلي. لكن الحرب لم تترك لها شيئًا، فقد تم تجريف أرضها وتدمير المحاصيل بالكامل.

تعيش ليلى مع أقاربها في بقايا منزل قرب مواصي رفح، تعتاش وأطفالها على المساعدات الإنسانية، بعد أن سلبها الاحتلال مصدر رزقها الزراعة التي تعلمتها من زوجها الراحل.

تقول ليلى لـ«القدس العربي»: «الأرض كانت كل حياتي. الآن لا أملك شيئًا، ولا أعرف كيف سأبدأ من جديد».

وتحلم ليلى بالعودة إلى أرضها، وزراعتها مجددًا، ولكن الأمر يحتاج إلى دعم وإمكانيات: «الأرض أصبحت بورًا، جرفها جيش الاحتلال بالكامل، واستصلاحها يتطلب سمادًا وأدوات لم تعد متوفرة في قطاع غزة، وسط الحصار، ودخول البضائع بالقطارة، تبعًا لرغبات سلطات الاحتلال».

لم تكن ليلى، المُزارعة البسيطة، الأكثر بؤسًا بين الفئة المنتجة في قطاع غزة، تساوت في البطالة والتشريد مع أصحاب الأعمال، الذين دُمرت مصانعهم وشركاتهم، لكنهم أيضًا لم يتخلوا عن الأمل.

سامي النجار، 42 عامًا، كان يدير مصنعًا ناجحًا لإنتاج الزجاج في مدينة غزة. مع بداية الحرب، تعرض مصنعه للقصف، مما أدى إلى تدميره بالكامل. يقول سامي: «خسرت كل شيء في لحظة. المصنع كان مصدر رزقي ورزق عشرات العمال».

بعد تدمير المصنع، اضطر سامي للنزوح مع أسرته إلى منطقة أكثر أمانًا، وهم يعيشون الآن في مخيم للنازحين، في ظروف صعبة.

يقول لـ«القدس العربي»: «لم أكن أتخيل يومًا أنني سأكون نازحًا في بلدي. الحياة هنا قاسية، ونحن نعتمد على المساعدات الإنسانية».

رغم كل ما حدث، يبقى سامي متفائلًا بإعادة بناء مصنعه والمساهمة في إعادة إعمار غزة. يوضح: «الأمل هو ما يبقينا على قيد الحياة. سنعمل جاهدين لإعادة بناء ما دمرته الحرب».

من معلمة إلى متطوعة

خديجة السالمي، 45 عامًا، كانت معلمة لمادة اللغة العربية في إحدى المدارس الخاصة في مدينة غزة. على مدار أكثر من عشرين عامًا، اعتادت دخول صفها الصغير المليء بالحياة، حيث كانت تسرد القصص للأطفال، تشرح لهم قواعد اللغة، وتحفزهم على حب القراءة.

لكن، في صباح أحد الأيام، لم يعد هناك صف ولا طلاب، فالمدرسة تحولت إلى أنقاض إثر قصف جوي استهدف حي الزيتون الذي تقع فيه.

في الأيام الأولى بعد فقدانها وظيفتها، وجدت خديجة نفسها مشوشة، تائهة بين ركام مدرستها وركام حياتها.

تقول لـ«القدس العربي»: «التعليم لم يكن مجرد مهنة بالنسبة لي، بل كان رسالة، كان شغفًا يوميًا بالحياة. لم أكن أتصور يومًا أنني سأستيقظ ولا يكون لدي صف أذهب إليه أو طلاب أحتضنهم بعينيّ وهم يكتبون كلماتهم الأولى».

لكن بدلًا من الاستسلام للحزن، قررت خديجة البحث عن طريقة أخرى للبقاء مفيدة. توجهت إلى أحد مراكز الإيواء، حيث وجدت مئات العائلات النازحة التي فقدت منازلها، وكثيرًا من الأطفال الذين ينامون على الأرض الباردة، يحملون في أعينهم نظرات الفزع وعدم الفهم لما يحدث حولهم. هناك، بدأت خديجة رحلتها الجديدة.

بدأت بتنظيم حلقات للقراءة والحكايات للأطفال، في محاولة لتخفيف وطأة الألم عنهم. جمعت بعض الدفاتر والأقلام التي استطاعت العثور عليها، وبدأت في إعطاء دروس صغيرة لمحو الأمية للأطفال الذين لم يتمكنوا من إكمال عامهم الدراسي بسبب الحرب.

تقول: «كان الأطفال في حاجة إلى شخص يعيد لهم الإحساس بالحياة الطبيعية، أن يسمعوا صوتًا مختلفًا عن صوت الانفجارات والقصف، أن يتذكروا أن هناك عالمًا آخر خارج هذه المأساة».

لم يقتصر عملها على التدريس فقط، بل امتد إلى دعم الأمهات النازحات نفسيًا، حيث كانت تجلس معهن، تستمع لقصصهن، وتساعدهن في الاعتناء بأطفالهن في ظل الظروف القاسية. ورغم التعب والإرهاق، شعرت خديجة أن عملها كمتطوعة أعاد لها جزءًا من ذاتها التي كادت أن تفقدها تحت وطأة الألم.

«رغم فقداني لعملي، أشعر بالمسؤولية تجاه مجتمعي»، تؤكد خديجة، «لن أتوقف عن مساعدة الأطفال والنساء، فهذه مسؤوليتي اليوم أكثر من أي وقت مضى. سأستمر في تقديم المساعدة حتى تعود الحياة إلى طبيعتها، وحتى يعود كل طفل إلى صفه الدراسي من جديد».

جراح مفتوحة

الآن وبعد اندمال جُرح العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بُقيت جراح الدمار مفتوحة، تنتظر من يداويها. دمار لم يقتصر على المباني والمنشآت، بل امتد إلى أرزاق الناس وحياتهم اليومية. فالعامل الذي كان يحمل الحديد بات يحمل صندوقًا صغيرًا لبيع الحلوى، والمزارع الذي كان يروي أرضه صار يبحث عن لقمة عيش، والمعلمة التي كانت تحلم بمستقبل مشرق لطلابها أصبحت تسعى فقط لإخراج الأطفال من دوامة الخوف والصدمة.

ورغم كل شيء، يبقى الأمل هو ما يتمسك به أهل غزة. الأمل في أن تعود الحياة إلى طبيعتها، والأمل في أن يُعاد بناء ما تهدم، والأمل في مستقبل يكون أقل قسوة وأكثر إنسانية. وحتى يتحقق هذا الأمل، ستبقى هذه القصص شاهدًا على معاناة شعب لم يعرف إلا الصمود.