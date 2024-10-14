الكاميرون ثاني المتأهلين لكأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025

كمبالا: بلغ منتخب الكاميرون نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب، بعد فوزه على كينيا بهدف نظيف، الاثنين، على ملعب “مانديلا الوطني” بكمبالا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.



ورفع منتخب “الأسود غير المروضة”، بهذا الفوز، رصيده إلى 10 نقاط ليتصدر المجموعة العاشرة، بفارق 5 نقاط عن زيمبابوي صاحبة المركز الثاني، والتي تستضيف ناميبيا لاحقا، فيما تجمد رصيد كينيا عند 4 نقاط في المركز الثالث.



وأحرز البديل بوريس اينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 63 من عمر المباراة ، ليمنح فريقه الفوز وبطاقة التأهل للنهائيات قبل مباراتين على نهاية التصفيات أمام ناميبيا وزيمبابوي.



وأصبحت الكاميرون ثاني المتأهلين لكأس أمم إفريقيا من التصفيات بعد بوركينا فاسو عن المجموعة الثانية عشرة، بالإضافة إلى المنتخب المغربي مستضيف البطولة.



ويعد المنتخب الكاميروني ثاني أكثر المنتخبات إحرازا للقب القاري برصيد 5 ألقاب أعوام 1984، و1988، و2000، و2002، و2017، بعد منتخب مصر صاحب الرقم القياسي برصيد 7 ألقاب.

(الأناضول)