الكتاب «لا» يعرف من عنوانه!

ذكرت لي صديقة أن لها ابنا مولعا بروايات أجاثا كريستي البوليسية، فاشترت له مجموعة منها من دور مختلفة في أحد معارض الكتب، بعد فترة نبّهها ابنها إلى أن الرواية التي تحمل عنوان «ثم لم يبق أحد» هي نفسها رواية «جزيرة الموت» لا اختلاف بينهما سوى في العنوان، وحتى لا أزيد من حيرتها وانزعاجها، لم أخبرها أن للرواية ترجمة ثالثة بعنوان «أغنية الموت» بل هي معروفة أكثر، خصوصا بين مشاهدي الشاشة الصغيرة لا القرّاء بعنوان آخر لعله أشهر عناوينها «عشرة عبيد صغار» خاصة أنها اقتبست مرتين في مسلسلين لبنانيين تحت هذا المسمّى.
واللافت للنظر أن هذه الرواية لأجاثا كريستي تحديدا كانت لها مشكلة مع العنوان منذ صدورها سنة 1939، فقد صدرت بعنوانها الأصلي في بريطانيا «Ten Little Niggers» وهو مستمد من أغنية قديمة بنيت عليها الرواية، لكن الطبعة الأمريكية التي صدرت بعد أشهر من ذلك تفادت هذا العنوان ذا الإيحاءات العنصرية، لأن موضوع العبودية هناك حساس جدا، ويثير أشجانا في بلد بقي مبتلى بالتمييز ضد السود إلى ستينيات القرن الماضي، حتى لا أقول إلى لحظتنا الراهنة. لذلك صدرت الرواية بعنوانين «عشرة هنود صغار» و«ثم لم يكن هناك أحد» وهذا العنوان الأخير مستمد من آخر سطر من الأغنية، وهو نفسه الذي اعتمدته الطبعات البريطانية من الكتاب بعد سبع وأربعين سنة من صدوره.
وقد قرأت مقالا للمترجم محمد الأرناؤوط يذكر فيه أمرا مماثلا لما حدث مع صديقتي، فإحدى روايات الكاتب الألباني إسماعيل كاداريه صدرت بثلاثة عناوين متباينة عن دور نشر مختلفة، وتُرجمت من لغات مختلفة واشتُريت في معارض الكتب على أنها ثلاث روايات، بينما هي في الحقيقة رواية واحدة: فمرة بعنوان «الحصن» مترجمة من الألبانية، وثانية بعنوان «طبول المطر» مترجمة عن الفرنسية، وثالثة بعنوان «الحصار» مترجمة عن الإنكليزية. وأمثلة هذه الفوضى في العناوين كثيرة، مع ملاحظة أنها ليست مقتصرة على الكتاب العربي فقط، ويكفي أن نشير إلى ما ذكرته ماري فرنسواز كاشان في مقال لها بعنوان «البحث عن العنوان المفقود» المستلهم عنوانه من رواية بروست الشهيرة بأن رواية إميلي برونتي «مرتفعات ويذرنغ» نشرت أول مرة بالفرنسية بعنوان «حبيب» لكننا نجد لها بعد ذلك اثني عشر عنوانا مختلفا في طبعاتها المتعددة.
قد أتفهم أن يغيّر المترجم العنوانَ الأصلي للكتاب لأسباب متعددة ـ بعضها وجيه حقا، كأن تكون لهذا العنوان خصوصية ثقافية، أو إحالة لا تُفهم إلا من خلال اللغة الأصلية التي كتب بها، فلا يمكن مثلا ترجمة عناوين روايات الروائي الأردني أيمن العتوم إلى أي لغة أخرى ترجمة حرفية حيث إن عناوين مثل «تسمعون حسيسها» أو«يا صاحبَيْ السجن» أو«مسغبة» وهي جميعها مقتبسة من آيات قرآنية ستفقد الكثير من حمولتها الفكرية وظلالها في الترجمة الحرفية، وهذا ينطبق أيضا على العناوين الأجنبية ذات المرجعيات التوراتية أو الأسطورية مثلا، بل أتفهم وأتقبل أن يتغير العنوان لأنه يعطي معنى مغايرا في اللغة التي نقل إليها، فقد كان من السهل على المترجمة مارلين بوث التي نقلت رواية جوخة الحارثي «سيدات القمر» الفائزة بجائزة مان بوكر للرواية المترجمة أن تجعل العنوان « Ladies of the Moon» وهو أول ما يتبادر إلى الذهن، كما أن العديد من المقالات الأجنبية التي كتبت عن الرواية استعملته، غير أن المترجمة اختارت عنوان «Celestial Bodies» «أجرام» أو «أجساد سماوية» وبررت سبب هذا الاختيار بأن «في حالة «سيدات» لا تصلح كلمة ladies ببساطة، أو mistresses بما لها من إيحاءات كثيرة في الإنكليزية، ولا women (وإن تكن خيرا من الكلمتين الأخريين). «سيدات» هنا فيها حس بالسلطة والمكانة، وأيضا الخدمة، ولم يتسنّ لي العثور على كلمة صالحة بالقدر الكافي في الإنكليزية».
ولكن ما لا أتفهمه أن يغير المترجم أو الناشر عنوان الكتاب، دون أن نتبين لماذا فعل ذلك، بل نقف محتارين أمام مترجم ينشر ترجمته لرواية بعنوانين مختلفين عن داري نشر مختلفتين، فقد صدرت رواية «بيوض القدر» للروائي الروسي ميخائيل بولغاكوف سنة 2007 بهذا العنوان عن دار الحوار بترجمة ثائر زين الدين وفريد الشحف، لكن الغريب أن الترجمة نفسها أعيد نشرها من دار الرافدين هذه السنة وللمترجمين نفسيهما بعنوان «البيوض القاتلة» دون أن يشرحا سبب العدول عن العنوان الأول، بل دون أدنى إشارة لترجمتهما الأولى، ولا أرى في ذلك إلا حيلة تجارية لتسويق الطبعة الجديدة، علما أن الرواية نفسها طبعت في دار المدى لمترجم آخر بعنوان ثالث «بيوض الشؤم».
ويضاف إلى الرغبة التجارية في تسويق الكتاب وجهها الآخر، أي الرهبة من منعه أو مصادرته لذلك يلجأ الكاتب أو المترجم أو الناشر إلى تغيير العنوان، وما الإرهاب الفكري الذي طال عميد الأدب العربي طه حسين إلا مثال صارخ على ذلك، فحين أصدر سنة 1926 كتابه «في الشعر الجاهلي» أثيرت ضجة كبيرة حوله الكتاب، وأُلّفت عدة كتب في الرد عليه، وكاد يصل الأمر إلى إباحة دم الكاتب، فسُحب الكتاب من الأسواق ثم أعاد طه حسين نشره بعنوان «في الأدب الجاهلي» بعد أن حذف منه وأضاف، وهذه الرقابة الشعبية إن صحت التسمية تتقاطع معها رقابة رسمية أخرى، حين يلجأ الناشر إلى تغيير عنوان الكتاب أو الحذف منه حتى يتجاوز عين الرقيب في المعارض، ونكتفي بمثال عن ذلك كتاب «قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور » للرقيق القيرواني، الذي يعدّ أكبر موسوعة أدبية تراثية عن الخمر وما يتعلق بها من شعر وحكايات وأوصاف، وحتى يتفادى الناشر حظر كتابه اكتفى بكلمتي «قطب السرور» ليصبح العنوان مبهما يدل على كل شيء وفي الحين نفسه على لا شيء، فتنام عين الرقيب ملء جفونها.
وأسوأ ما ينتج عن تغيير عناوين الكتب خيانة بعض المترجمين، الذين يعطون للكتاب عنوانا جديدا أبعد ما يكون عن قصد كاتبه، دغدغة لعواطف القارئ العربي، أو طمعا في انتشار كبير للكتاب، وأستحضر مثالين عن ذلك: أولهما كتاب المستشرقة الألمانية سيغريد هونكه «شمس الله تسطع على الغرب» الذي حوّله المترجم إلى «شمس العرب تسطع على الغرب» في تغيير لا مبرر له، إذ لو اكتفى بالعنوان الأصلي كما هو مع إضافة العنوان الفرعي الذي وضعته المؤلفة لكتابها «فضل العرب على أوروبا» لكان أدقّ وأكثر التزاما بالأمانة العلمية. وأخطر من هذا ما فعله الكاتب أنيس منصور حين تصرف بعنوان كتاب الفيزيائي الأمريكي مايكل هارت The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History فترجمه إلى العربية هكذا «الخالدون مئة أعظمهم محمد رسول الله» في حين أن الترجمة الأصح هي «المئة: ترتيب الأشخاص الأكثر تأثيرا في التاريخ» فابتعد عن غاية الكتاب الأساسية التي رتبت الشخصيات حسب تأثيرها لا حسب عظمتها. وإذا كان المترجم تصرف في العنوان بهذا الشكل التحريفي، لأي سبب كان كيف نثق بمضمون ترجمته.
أول ما نصف العنوان في الدراسات النقدية أنه «العتبة الأولى للنص» وحين يختاره الكاتب مدخلا لنصه تكون له غاية، أو رغبة رجحت هذا الاختيار، بل إن أغلب المؤلفين يترددون كثيرا قبل اعتماد عنوان ما وهناك من يجهز قائمة بالعناوين، بل هناك من الكتّاب مع ظهور وسائل التواصل الحديثة من يقترح على قرائه مجموعة عناوين ليختاروا منها واحدا. فليس من حق المترجم ولا الناشر اختيار عنوان اعتباطي، دون سبب موجب من المفضل أن يشرحه في مقدمة الترجمة، حتى لا تتحول حكايات لافونتين الشهيرة إلى «العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ» كما ترجمها محمد جلال عثمان في بداية عهدنا بالترجمة، أو الأسوأ من ذلك أن يتحول عنوان رواية «اسم الوردة» ـ التي باعت ملايين النسخ بعشرات اللغات وصنفت ضمن أهم مئة رواية في القرن العشرين إلى حكاية غرائزية رخيصة كما اختار لها ناشر عربي عنوان «الجنس في الكنيسة».
شاعرة وإعلامية من البحرين
لأن نحن، في حاجة إلى علاقة طيبة ومباشرة مع أي (مسؤول/موظف) إن لم يتم إقناعه لشراء سهم في شركتنا🤑
مع أي سفير أو ملحق ثقافي/تجاري (سعودي/عربي/إسلامي) في أي دولة،
بخصوص تأسيس تعاون مع مركز الملك سلمان لدعم لغة القرآن وإسلام الشهادتين، من خلال شراكة مع جامعة في كوريا، أو أي دولة من دول شرق آسيا (أهل لغة الحكمة)،
لتسويق مفهوم المنافسة في Art Calligraphy بين عقلية أهل الفلسفة وعقلية أهل الحكمة وعقلية أهل لغة القرآن وإسلام الشهادتين،
من خلال شركة دولة أعمال ومقاولات بورصة أسهم سوق صالح (الحلال) لتسويق مشروع صالح (التايواني) لتطوير مفهوم e،
أو مناهج تعليم لغة أو ترجمة جديدة، إلى برمجة لغة الآلة أو لغة الإنسان (ة)، أساسها مناهج مقتبسة من لغة القرآن وإسلام الشهادتين، تحت قيادة أي إنسان (ة) يرغب أن يتقدم لتحمّل المسؤولية في تلك الدولة، كما فعل (د رحيم العتابي) في (العراق)، أو (صهيب صالح عبدالله) في (تايوان)،
لأن إذا لم تكن هناك ثقة في أي تعامل، مالي، لإدارة وحوكمة داخل أي أسرة أو شركة أو دولة،
معنى ذلك هناك هدر، في الجهد والمال والوقت، يعني تكاليف الإنتاج داخل هذه الأسرة أو الشركة أو الدولة، أعلى من تكاليف الإنتاج في أي نموذج من نماذج دول مجلس التعاون، بعد عام 1980،
أكثر هدر في الوقت والجهد والمال هي إشكالية 🤭🫣🤣حرية الرأي، الديمقراطية، هي في مناهج تعليم فن من هو الأذكى/الأخبث، في الغش/الفساد أو (الظلم)، كما في تبريرات كتاب (كليلة ودمنة) لإبن المقفع،
صاحب ترجمة كتب أهم نظريات (الشيعة/آل البيت/شعب الرّب المُختار) في الأكاذيب/ الأساطير من اللغات/الثقافة (الهندية)، للعلم🤭🫣🤣
بينما في لغة القرآن وإسلام الشهادتين، لا يجوز الكذب، لا يجوز التّجسّس، في إدارة وحوكمة أي أسرة أو شركة أو دولة،
لأن الثقة والحكمة بدل فلسفة وسياسة والشك، هي أساس التعامل المالي 🤑 من تطوير أسلوب تعامل (الكفيل/السبي البابلي)، في أي دولة من دول مجلس التعاون،
حيث لا يجوز، لأي مسؤول/موظف، أن يتصرف بأموال ميزانية أي مقاولة/عقد لتنفيذ أي مشروع في أي وزارة أو محافظة، بعد بداية تنفيذ العقد/المقاولة،
في أي دولة تبحث عن تطوير كفاءة وجودة قدرة المنافسة لديها، لا يجوز رفض عمل أي حصر أو جرد/تعداد حقيقي لأملاك الدولة/الشركة/الأسرة،
كما حصل في عراق ما بعد 9/4/2003، لتمرير الغش/الفساد/سرقة موظفي/مسؤولي/أحزاب (أمريكا) لموارد (العراق)، ولا حول ولا قوة إلّا بالله،
فقط الفاسد أو الغَشّاش أو الحرامي، يرفض عمل حصر أو جرد أو تعداد، تحت حجج أمنية/عسكرية/قضائية، كما هو حال مصر أو سوريا بل وحتى تركيا أو إيران قبل الكيان الصهيوني،
ومن يرفض مطابقته مع محتويات (الأرشيف العثماني)، يرفض استرجاع الحق والحقوق، لأهل (فلسطين) أو أي مظلوم بعد سقوط وتقسيم الدولة العثمانية، من خلال قوانين التأميم/السرقة القانونية (الظالمة)، على الأقل من وجهة نظري،
خصوصاً بعد عودة (طالبان) إلى حكم افغانستان، وقامت روسيا برفع إسمها من قائمة الإرهاب التي تم وضع (حماس) فيها،
فقط لأنها نجحت، بعد 2005، ليس في الوصول إلى الإكتفاء الذاتي، بل وإظهار مستوى غش/فساد/استهتار (الموظف والمسؤول) يوم 7/10/2023،
والذي لا يختلف عما حصل يوم 11/9/2001 أو ما حصل في العراق وسوريا يوم 9/6/2014، بسبب الغش/الفساد، يجب أن نعترف أن نجاح داعش بسبب (الظلم)،
أرفع الظلم، أو الغش والفساد لن نكون في حاجة إلى معرفة كيف أن (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً) لو تطلب رد/رفع (الظلم) ذلك🤭🫣🤣
ولذلك يا م سمير الخزرجي، في البداية أشكرك على الإستشهاد بشيء، تريد إثبات أن مناهج تعليم مدرسة (آل البيت) تختلف عن مناهج تعليم مدرسة (شعب الرّب المُختار)،
الإشكالية هل فَهم السّبَب، في زاوية رؤية المُعلق خريج مناهج تعليم الأزهر (المصري)،
لو كان يُريد إيجاد (حل)، بدل أن يلزم لزمة عليهم، لتشويه سمعة المغربي/الموريتاني/الإماراتي كما تلاحظ في أسلوبه؟!
ببساطة من وجهة نظري، لأن عقلية (العالة) ضد الإجتهاد، هذا أولاً،
ثم لغة القرآن وإسلام الشهادتين تنفرد بمفهوم لفظ (الله)، عن كل بقية اللغات والألسن الإنسانية، بمعنى أن الله خالق أو رب الأرباب والألهة، وليس هو رب أو إله من بقية الأرباب والألهة، كما فهم أو تعامل من علّق عليهم المصري، مثله مثل الشيخ (د يوسف القرضاوي)، في موقفه من (سيد قطب) أو كتاب (في ظلال القرآن)
الإشكالية، التي لم تستوعبها، يا م سمير الخزرجي أن السّامريّ خلق (رب/إله) في إنتاج (البقرة)، من أموال (اليهود)، بوجود الأنبياء هارون وموسى،
إنشاء دولة، لا يختلف عن إنشاء شركة، أو إنتاج أسرة، تحتاج إلى عقد بلا غش أو فساد، ليتحمّل مسؤولية، كل طرف تجاه الآخر،
أي تجاوز عقلية من يضحك على من، أو من أخبث/أذكى مِن مَن، ليصعد على أكتاف أو أكل حقوق الآخر،
كما يفعل (اليهود) في ديمقراطية (الكيان الصهيوني) عند إنشاء كل (كيبوتس) على حساب أهل (فلسطين) كوسيلة إلى الإنتاج (الإيرادات) تحت حماية شفاعة ومحسوبية أو واسطة أي رشوة (المال السياسي) من أصحاب حق النقض/الفيتو بعد تأسيس الأمم المتحدة في عام 1945، لتقليل تكاليف إعادة الإعمار بعد الحرب العالمية الأولى والثانية من خلال مفهوم (عولمة الإقتصاد)،
بمعنى آخر لتقليل إعادة الإعمار في عام 2024، من وجهة نظري، يجب شكر فضائية DW وبرنامج أحمد البشير
https://youtu.be/bie5eSZyOik?si=pXpbSR7kLLMWEzn3
في استضافة د حارث حسن، ود مهند سلوم، لتلخيص إشكالية عقلية الكيان الصهيوني، في بناء نموذج دولة الحداثة أو آلة الإنتاج الأحدث،
أو بمعنى آخر سبب فشله في إدارة وحوكمة، نموذج الدولة الديمقراطية، أو نظام أسلوب فرّق تسد، من أجل السيطرة، وفق مفهوم قياس الذكاء بالقدرة على التحايل بشكل أفضل، أي سياسة من يضحك على من أو من أخبث/أذكى مِن مَن،
بمعنى آخر الإستمرار في زيادة مفهوم الهدر في الجهد والوقت والمال، الذي ثبت فشله يوم 7/10/2023، أو يوم 11/9/2001، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أليس كذلك، أم لا؟!
أي ما حصل يوم 9/6/2014 أو نموذج داعش (ليس الحل)،
بل الحل (السبي البابلي/الكفيل) بدل (الهولوكوست) الألماني أو (محاكم التفتيش) الإسبانية، كما ثبت نجاحه على أرض الواقع، في كل نموذج إقتصاد من نماذج دول مجلس التعاون، بعد فشل سيطرة جهيمان على مكة يوم 1/1/1400 والحمدلله، ممثل مدرسة تسريع عودة (المهدي/المسيح) المُنتظر، والتي هي نفس فكرة إنشاء (الكيان الصهيوني)،
تحرير فلسطين، يعتمد على تطوير مفهوم (السبي البابلي/الكفيل) وليس تقليم أظافره كما حصل بعد خزعبلات (صدام حسين) يوم 2/8/1990، والتي زادت بعد إثبات فشل (الموظف/المسؤول) خريج مناهج دولة الحداثة يوم 11/9/2001، خصوصاً وأن (نتنياهو) لن يستطيع تنفيذ أسلوب جورج بوش الإبن، من ليس معنا، فهو ضدنا، بعد 7/10/2023،
والسبب أدوات الأتمتة أو AI أو ChatGPT في التعامل (عن بُعد OnLine) من خلال الآلة الروبوت التي في يد أي إنسان (ة) أو أسرة أو شركة بل وحتى الدولة، بعد بداية تسويق مبادرات (الصين) لإنقاذ الإقتصاد العالمي، بعد هزة 2008،
(العراق) وقع معاهدة (المقايضة) وطرح مشروع (طريق التنمية)، من خلال مفهوم (التكامل وليس الصراع أو منافسة) مع مبادرة طرق وحزام الحرير الصيني لأتمتة إدارة وحوكمة أي دولة بداية من عمود الكهرباء، عكس ممر بايدن من (الهند) الذي تم طرحه من G-20،
ونحن، شركة دولة أعمال ومقاولات سوق صالح (الحلال) في تسويق مشروع صالح (التايواني)، لتغيير مناهج تعليم أي لغة وأي ترجمة،
طرحنا مبادرة (الكهرباء الأرخص) لمن يريد منافسة نجاح أي نموذج من نماذج دول مجلس التعاون الإقتصادية، أو نموذج ثقافة جملكو ( أكل لحم الجمل (الحلال)) كمنافس إلى ثقافة ماكدونالدز (أكل لحم البقر، غير الحلال)، أي تغيير مناهج تعليم أي لغة وأي ترجمة لتكون مناهج التعليم تعتمد على معنى المعاني وهيكل لغة القرآن وإسلام الشهادتين، من أجل خلق ضمير إنسان حي، بعد تحويل مهنة/وظيفة إلى مفهوم شريك داخل الأسرة أو الشركة وبالتالي الدولة التي تعتمد على تَعدّد الزوجات الحلال، بكل مسؤولية،
ولذلك أنا مع الحل السنغالي، 🤭🫣🤣
بدل تَعدّد العلاقات من خلال المتعة أو العرفي أو المسيار بلا أي مسؤولية أو تدوين في سجلات الدولة كما يحصل في ثقافة مدرسة (آل البيت) أو ثقافة مدرسة (شعب الرّب المُختار)، على أرض الواقع.🤨🤨
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