الكرة الذهبية: الإسباني رودري يحرز الجائزة المرموقة في حفل قاطعه ريال مدريد

باريس: تُوج لاعب وسط مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا رودري الإثنين، بجائزة الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية المتخصصة في كرة القدم بعد فوزه بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز، وكأس أوروبا 2024 مع منتخب بلاده، خلال مراسم الحفل الذي أقيم في باريس وطغت عليه مقاطعة نادي ريال مدريد الإسباني لاقتناعه بعدم فوز مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بالجائزة المرموقة.

وتفوق رودري على ثلاثي ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنكليزي جود بيلينغهام، وداني كارباخال.

وقال رودري الذي صعد إلى منصة التتويج على عاكزين بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي ستبعده عن الملاعب طوال الموسم الحالي: “إنه يوم مميز بالنسبة إلي، ولعائلتي ولبلادي”.

وأضاف “أحاول تطوير نفسي كل يوم من أجل الارتقاء بمستواي”.

وتابع “أعتقد أن هذه الجائزة لا تكرس فوزي فحسب، بل فوز العديد من اللاعبين الإسبان امثال أنييستا وتشافي (لم يحرزا اللقب). إنه انتصار للكرة الإسبانية، ولرمزية لاعب خط الوسط”.

وبات رودري ثالث لاعب إسباني يحرز الجائزة المرموقة بعد ألفريدي دي ستيفانو (1957 و1959)، ولويس سواريس عام 1960.

ولعب رودري (28 عامًا) دورا رئيسا في إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي للموسم الرابع تواليا، واختير أفضل لاعب في كأس أوروبا 2024 بعد أن أسهم بشكل كبير في تتويج منتخب إسبانيا باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وجاء قرار منح جائزة أفضل لاعب في العالم للاعب خط الوسط بمثابة مفاجأة نوعا ما حيث كان فينيسيوس جونيور، الفائز بثنائية الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، المرشح الأبرز في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من أن اللجنة المنظمة للجائزة ارتأت إضفاء السرية هذه المرة على إعلان هوية الفائز، فيبدو أن الأخبار تسربت إلى نادي ريال مدريد بعدم فوز فينيوسيس، وبالتالي قرر مقاطعة الحفل.

ولقي رودري الإشادة من مدربه في سيتي ومواطنه بيب غوارديولا الذي قال عنه قبل فترة “في مركزه هو الأفضل. يمكنه فعل كل شيء. الجودة، يقرأ المباراة، عقليته، وهو جاهز دائما”.

وأضاف “يجيد القيام بأشياء كثيرة.. لديه حضوره وقوته الجسدية، إنه لاعب كامل”، واصفا إياه باللاعب الذي “لا يمكن استبداله في الفريق”.

وبالإضافة إلى قدراته في التمرير وحصد الكرة في وسط الملعب، يتمتع لاعب أتلتيكو مدريد السابق أيضًا بموهبة تسجيل الأهداف الحاسمة لكل من النادي والمنتخب. فقد منح هدفه مانشستر سيتي أول لقب له في دوري أبطال أوروبا عام 2023، لكنه سجل أيضا أهدافًا هامة لإسبانيا، مثل هدف التعادل في مباراة دور الـ16 في كأس أوروبا 2024 ضد جورجيا.

وقال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا الفائز بكأس أوروبا بمساهمة كبيرة من نجم خط الوسط “لدينا رودري، وهو جهاز كمبيوتر مثالي، يدير كل شيء، كل اللحظات بطريقة رائعة، إنها مساعدة كبيرة للجميع”.

ويلعب رودري دورا محوريا في الفرق التي يدافع عن ألوانها، وخير دليل على أهميته أن مانشستر سيتي تعرض لآخر 4 هزائم في الدوري المحلي عندما كان رودري غائبا. ولم يخسر رودري في آخر 52 مباراة له في الدوري الإنكليزي الممتاز، وهي سلسلة تمتد منذ فبراير/ شباط 2023. ويتصدر سيتي حاليا الدوري الإنكليزي الممتاز، لكنه تلقى ضربة قوية عندما تعرض رودري لإصابة في الرباط الصليبي سيجبره على الابتعاد عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وحصل رودري، على جائزة أفضل لاعب في البطولة القارية من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، بعد تتويجه مع إسبانيا باللقب، وأحرز في صفوف فريقه لقب بطل الدوري الإنكليزي.

مقاطعة مدريد

وقبل ساعات قليلة من بدية مراسم الحفل، فاجأ ريال مدريد، بطل الدوري الإسباني ومسابقة دوري أبطال أوروبا الجميع بقراره، مقاطعة حفل جوائز الكرة الذهبية، وذلك لاقتناعه بعدم حصول نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور على جائزة أفضل لاعب، في حين نفت اللجنة المنظمة للجائزة معرفة أي نادٍ أو لاعب مسبقا بهوية الفائز بها.

وأصدر عملاق العاصمة الإسبانية بيانا الإثنين قال فيه “إذا كانت معايير منح الجائزة لم تقم باختيار فينيسيوس فائزا، فإن المعايير ذاتها يجب أن تختار كارفاخال. بما أن الأمر لم يكن كذلك، من الواضح أن الكرة الذهبية لم تحترم ريال مدريد، وريال مدريد لن يكون متواجدا حيث لا يتم احترامه”.

في المقابل، أكد منظمو الكرة الذهبية أن “أي لاعب أو نادٍ” لا يعرف هوية الفائز بالجائزة. وقال مصدر في اللجنة المنظمة لوكالة فرانس برس “جميع الأندية واللاعبين في القارب ذاته”، مشيرا إلى القواعد السرية الصارمة للغاية المقررة لنسخة 2024.

وارتأى منظمو جائزة الكرة الذهبية، الابتكار هذا العام من خلال الحفاظ على سرية هوية الفائز حتى النهاية لتجنب أي تسريبات للصحافة. ففي السنوات السابقة، كان يتم إبلاغ الفائز بشكل شخصي قبل أيام قليلة من تسليمه الجائزة، وبالتالي دُعي جميع المرشحين لحضور الحفل.

ويتم منح الكرة الذهبية بعد تصويت لجنة تحكيم مكونة من صحافيين يمثلون أفضل 100 دولة في تصنيف فيفا.

وفي أبرز الجوائز الأخرى، توج جناج برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين جمال بجائزة أفضل لاعب واعد (جائزة ريمون كوبا)، ونال ريال مدريد بطل أوروبا وإسبانيا جائزة افضل ناد، كما نالت الإسبانية أيتانا بونماتي لاعبة وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا جائزة أفضل لاعبة.

