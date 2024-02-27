الكرملين: إرسال قوات إلى أوكرانيا “لن يكون في مصلحة” الغرب

موسكو: قال الناطق باسم الكرملين الثلاثاء إن إرسال قوات إلى أوكرانيا “لن يكون في مصلحة” الغرب، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ذلك الأمر لا يمكن “استبعاده”.

وصرّح دميتري بيسكوف لصحافيين “هذا ليس في مصلحة هذه الدول بتاتا. يجب أن تدرك ذلك” معتبرا أن مجرّد إثارة هذا الاحتمال يشكّل “عنصرا جديدا مهما جدا” في الصراع، مضيفا أن العديد من الدول “لديها تقييم رصين إلى حد ما للأخطار المحتملة المترتبة على تصرفات مماثلة”.

وتابع أن الكرملين “يدرك جيدا موقف ماكرون إزاء ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.

وردا على سؤال عما إذا كان ظهور قوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا، قال بيسكوف “في هذه الحالة علينا أن نتحدث ليس عن احتمال بل عن حتمية” المواجهة.

وأضاف “وينبغي لهذه الدول… أن تسأل نفسها ما إذا كانت المواجهة في مصلحتها، وقبل كل شيء، إذا كانت في مصلحة مواطنيها”.

(أ ف ب)