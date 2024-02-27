الكرملين: إرسال قوات إلى أوكرانيا “لن يكون في مصلحة” الغرب

موسكو: قال الناطق باسم الكرملين الثلاثاء إن إرسال قوات إلى أوكرانيا “لن يكون في مصلحة” الغرب، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال إن ذلك الأمر لا يمكن “استبعاده”.
وصرّح دميتري بيسكوف لصحافيين “هذا ليس في مصلحة هذه الدول بتاتا. يجب أن تدرك ذلك” معتبرا أن مجرّد إثارة هذا الاحتمال يشكّل “عنصرا جديدا مهما جدا” في الصراع، مضيفا أن العديد من الدول “لديها تقييم رصين إلى حد ما للأخطار المحتملة المترتبة على تصرفات مماثلة”.
وتابع أن الكرملين “يدرك جيدا موقف ماكرون إزاء ضرورة إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا”.
وردا على سؤال عما إذا كان ظهور قوات من حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوكرانيا سيؤدي إلى مواجهة مباشرة بين الحلف وروسيا، قال بيسكوف “في هذه الحالة علينا أن نتحدث ليس عن احتمال بل عن حتمية” المواجهة.
وأضاف “وينبغي لهذه الدول… أن تسأل نفسها ما إذا كانت المواجهة في مصلحتها، وقبل كل شيء، إذا كانت في مصلحة مواطنيها”.
(أ ف ب)
ولماذا لا يتساؤل بيتسكوف عن اخطار ارسال بلاده قوات الى اوكرانيا ؟ حلال لكم وحرام عليهم؟ النيتو عليه التدخل العسكري المباشر في اوكرانيا وحصر عملياته داخل أوكرانيا للدفاع عنها ولو تم التصعيد باستهداف دول الحلف اذ ذاك امكن له التدخل العسكري في الاراضي الروسية ولو قامت حرب نووية فلن تسلم روسيا ايضا
# ولماذا لا يتساؤل بيتسكوف عن اخطار ارسال بلاده قوات الى اوكرانيا ؟ حلال لكم وحرام عليهم؟ النيتو عليه التدخل العسكري المباشر في اوكرانيا وحصر عملياته داخل أوكرانيا للدفاع عنها ولو تم التصعيد باستهداف دول الحلف اذ ذاك امكن له التدخل العسكري في الاراضي الروسية ولو قامت حرب نووية فلن تسلم روسيا ايضا # ولماذا لا يتساءل الغرب عن سبب إصراره على ضم أكرانيا إلى حلف الناتو ؟ ولماذا لا يتساءل الغرب على بناء قواعد عسكرية على حدود روسيا تضم هذه القواعد مئات بل الآلاف من الصواريخ ذات الرؤوس النووية ؟!!! وهل قامت روسيا ببناء قواعد عسكرية على أراضي دول جوار الولايات المتحدة الأمريكية ككوبا وفنزولا ولماذا لا يتساءل الإتحاد الأوروبي نفس السؤال الذي يطرح على الولايات المتحده الامريكيه ؟؟؟!!! حلال على الغرب أن يعربذ كقطاع الطرق الكويبوي وحرام على الدول الأخرى؟