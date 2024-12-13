الكرملين: التصريح الأخير لترامب بشأن أوكرانيا “يتماشى تماما” مع الموقف الروسي

موسكو: نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترامب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية لاستهداف مناطق روسية.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية إن “التصريح الأخير يتماشى بالكامل مع موقفنا ورؤية (ترامب) للأسباب الكامنة وراء التصعيد هي أيضا متوافقة مع رؤيتنا… ومن الواضح أن ترامب يدرك ما يتسبب بتصعيد الوضع”.

(أ ف ب)