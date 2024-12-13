الكرملين: التصريح الأخير لترامب بشأن أوكرانيا “يتماشى تماما” مع الموقف الروسي

موسكو: نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترامب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أمريكية لاستهداف مناطق روسية.
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال إحاطة إعلامية إن “التصريح الأخير يتماشى بالكامل مع موقفنا ورؤية (ترامب) للأسباب الكامنة وراء التصعيد هي أيضا متوافقة مع رؤيتنا… ومن الواضح أن ترامب يدرك ما يتسبب بتصعيد الوضع”.
(أ ف ب)
هه ترامب الصهيوني حتى النخاع سمسار البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي سيدخل في صراع مع البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لأوكرانيا وفلسطين للتربح هذي عقود وعقود وعقود وهم ينشرون الحروب و الدمار في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس بلا كلل أو ملل 🤓😓
رؤيتكم ايها المجرمون هي القتل و القمع و النهب عصابة مافياوية تسعى للسيطرة على اوكرانيا و مقدرات الشعب بالقتل و الارهاب و الدمار