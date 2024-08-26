الكرملين: المفاوضات مع أوكرانيا فقدت أهميتها حاليا

موسكو: أكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن موضوع المفاوضات مع أوكرانيا فقد أهميته حاليا، وليست كل التقارير حول الاتصالات صحيحة.

وقال بيسكوف، للصحافيين، ردا على سؤال حول ما إذا كانت المفاوضات قد جرت بالفعل بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لمقاطعة كورسك، “أنت تعلم أن موضوع المفاوضات في الوقت الحالي فقد أهميته إلى حد كبير. هناك الكثير من التقارير حول اتصالات مختلفة في وسائل الإعلام، وليست جميعها في الواقع صادقة”، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف بيسكوف “نحن لا نتحدث عن قرار منفصل هنا، وبالطبع لا يمكن أن تستمر مثل هذه الأعمال العدائية دون رد مناسب”.

وقال بيسكوف إنه لم تكن هناك أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قبل غزو القوات المسلحة الأوكرانية لكورسك.

وأضاف بيسكوف “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقى باستمرار معلومات مباشرة (حول العملية العسكرية)”.

وأوضح بيسكوف أن “الرئيس يعطي الأولوية للحصول على البيانات والمعلومات مباشرة من المشاركين في الميدان ويتولون تنفيذ العملية العسكرية الخاصة”.

وأشار بيسكوف إلى أنه “يتم تنفيذ الضربات على منشآت البنية التحتية العسكرية، وهي مرتبطة بشكل أو بآخر بالبنية التحتية العسكرية”.

(د ب أ)