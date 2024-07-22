الكرملين بعد انسحاب بايدن من سباق الرئاسة: حرب أوكرانيا أكثر أهمية بالنسبة لنا

موسكو: بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن محاولته إعادة انتخابه قال الكرملين إن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا هو تحقيق أهدافها في حرب أوكرانيا وليس السياسة الأمريكية التي قالت موسكو إنها قد تشهد تغيرات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.

وانسحب بايدن من سباق الرئاسة أمس الأحد تحت ضغط متزايد من زملائه الديمقراطيين وأيد نائبته كاملا هاريس كمرشحة الحزب لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر /تشرين الثاني.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لموقع شوت الإخباري “لا تزال هناك أربعة أشهر على الانتخابات، وهذه فترة طويلة يمكن أن يتغير خلالها الكثير”.

وأضاف بيسكوف “علينا التحلي بالصبر ومراقبة ما يحدث بعناية. الأولوية بالنسبة لنا هي العملية العسكرية الخاصة”، مستخدما التعبير الذي يصف به الرئيس فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا.

(رويترز)