سياسة | دولي | روسيا

الكرملين بعد انسحاب بايدن من سباق الرئاسة: حرب أوكرانيا أكثر أهمية بالنسبة لنا

22 - يوليو - 2024

الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف

حجم الخط
0

موسكو: بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي جو بايدن عن محاولته إعادة انتخابه قال الكرملين إن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لروسيا هو تحقيق أهدافها في حرب أوكرانيا وليس السياسة الأمريكية التي قالت موسكو إنها قد تشهد تغيرات كثيرة خلال الأشهر المقبلة.

وانسحب بايدن من سباق الرئاسة أمس الأحد تحت ضغط متزايد من زملائه الديمقراطيين وأيد نائبته كاملا هاريس كمرشحة الحزب لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر /تشرين الثاني.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لموقع شوت الإخباري “لا تزال هناك أربعة أشهر على الانتخابات، وهذه فترة طويلة يمكن أن يتغير خلالها الكثير”.

وأضاف بيسكوف “علينا التحلي بالصبر ومراقبة ما يحدث بعناية. الأولوية بالنسبة لنا هي العملية العسكرية الخاصة”، مستخدما التعبير الذي يصف به الرئيس فلاديمير بوتين الحرب في أوكرانيا.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

محكمة روسية تقضي بسجن بريطاني 19 عاما لقتاله في صفوف الجيش الأوكراني
6 - مارس - 2025
دبلوماسي روسي: موسكو ترفض رفضا قاطعا نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
3 - مارس - 2025
روسيا: ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى جراء هجوم أوكراني على بيلغورود
3 - أكتوبر - 2024
أوكرانيا تسحب قواتها من أفدييفكا في خطوة تشكل انتصارا لروسيا
17 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية