الكرملين: بوتين بحث هاتفيا مع ترامب الوضع في الشرق الأوسط

موسكو: بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع في الشرق الأوسط والتصعيد بين إسرائيل وإيران في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أعلن الكرملين السبت.

الاتصال الهاتفي هو الرابع بين الرئيسين في خضم جهود تبذل لإعادة ضبط العلاقات منذ عودة ترامب إلى سدّة الرئاسة، في مقاربة تختلف جذريا عن تلك التي اتّبعها سلفه جو بايدن.

وقال الكرملين إن “التصعيد الخطر في الشرق الأوسط كان بطبيعة الحال في صلب النقاش”، بعدما قصفت إسرائيل الجمعة إيران، ما استدعى ردا إيرانيا بتوجيه ضربات للدولة العبرية.

وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي قال إن موسكو مستعدة للتوسّط بين إسرائيل وإيران.

وأعرب كل من بوتين وترامب عن قلق إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط، لكنهما “لم يستبعدا العودة إلى التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني”، وفق بيان الكرملين.

كذلك أشار البيان إلى أن بوتين أطلع ترامب على “تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول في الثاني من حزيران/يونيو”.

وقال بوتين لترامب إن روسيا مستعدة لمواصلة التفاوض مع أوكرانيا بعد 22 حزيران/يونيو، في حين “أكّد ترامب مجددا اهتمامه بحل سريع للنزاع الروسي الأوكراني”، وفق الكرملين.

وهنّأ بوتين ترامب بعيد ميلاده، وتطرّق الرئيسان إلى “أخوّة السلاح” التي جمعت بين روسيا والولايات المتحدة إبان الحرب العالمية الثانية.

(أ ف ب)