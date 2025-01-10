الكرملين: بوتين جاهز للتحاور مع ترامب بدون شروط مسبقة 

موسكو: أعلن الكرملين الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جاهز للتحاور مع دونالد ترامب بدون شروط مسبقة، بعدما أفاد الرئيس الأمريكي المنتخب أنه يحضر لعقد لقاء “لإنهاء” الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن “الرئيس أعرب مرارا عن انفتاحه على إجراء اتصالات مع قادة العالم بمن فيهم الرئيس الأمريكي، بمن فيهم دونالد ترامب”، مثنيا على “استعداد (ترامب) لحل المشكلات من خلال الحوار”.

وتابع بيسكوف: “لا توجد شروط مطلوبة، ما هو ضروري هو الرغبة المتبادلة والإرادة السياسية لحل المشاكل من خلال الحوار”، وهو ما قال إن الرئيس الأمريكي المنتخب يتحلى به.

وقال: “إن دونالد ترامب يظهر رغبته في حل المشاكل من خلال الحوار. ونحن نرحب بذلك… وننطلق من رغبة متبادلة في اللقاء”، مؤكدا عدم وجود أي خطط محددة لإجراء حوار حاليا.

وقال ترامب الخميس إنه يحضر للقاء مع فلاديمير بوتين “لإنهاء” النزاع في أوكرانيا.

وكان الجمهوري الذي سيتولى منصبه في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير، قد وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء النزاع في أوكرانيا “خلال 24 ساعة” داعيا إلى “وقف فوري لإطلاق النار” وإلى إجراء مفاوضات لإنهاء الحرب.

وأعرب بوتين عن استعداده للتفاوض بشرط أخذ “الوقائع على الأرض” في الاعتبار بأوكرانيا، حيث تحقّق القوات الروسية تقدّما على الجبهة الشرقية، وباتت تسيطر على نحو 20 بالمئة من مساحة البلاد.

(أ ف ب)