الكرملين: بوتين سيعلن أسماء وفد اجتماع إسطنبول “عند الضرورة”

موسكو:قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيُعلن أسماء أعضاء الوفد الروسي المتوجه إلى اجتماع إسطنبول “عندما تقتضي الحاجة”.

ورفض بيسكوف، في تصريحات صحفية أدلى بها الثلاثاء في العاصمة موسكو، الرد على سؤال صحافي بشأن الكشف عن أسماء أعضاء الوفد الروسي.

وأوضح أن الرئيس بوتين سيُعلن الأسماء “عندما تقتضي الضرورة”.

وفي معرض رده على سؤال آخر حول اقتراح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد لقاء مباشر مع بوتين في إسطنبول، قال بيسكوف إن الجانب الروسي يواصل استعداداته للمشاركة في الاجتماع، بموجب ما أعلنه الرئيس بوتين في 9 مايو/ أيار الجاري.

وأضاف أنه لا يفضل الإدلاء بتعليقات إضافية في الوقت الحالي.

وخلال مؤتمر صحافي، السبت، اقترح بوتين، استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الخميس المقبل في إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.

وقالت الكرملين، في بيان، الأحد، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم دعمه الكامل لمبادرة نظيره الروسي بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.

فيما ذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر بيان، الأحد، أن الرئيس أردوغان أعرب لنظيره الروسي، عن استعداد تركيا لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.

يشار إلى أنه في مارس/ آذار 2022، استضافت إسطنبول عدة جولات من المباحثات بين وفود روسية وأوكرانية للتوصل إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب.

ووقع البلدان اتفاقية بإسطنبول في يوليو/ تموز 2022، بوساطة تركيا والأمم المتحدة لشحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وللمساعدة في معالجة أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، ومددت الاتفاقية 3 مرات قبل أن تعلق موسكو العمل بها في 17 يوليو/تموز 2023.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)






