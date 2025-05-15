بوتين وترامب يغيبان عن محادثات سلام أوكرانيا

واشنطن/إسطنبول: سيغيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عن ما يمكن أن تكون أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف منذ ثلاث سنوات، ويعتزم الكرملين بدلا من ذلك إيفاد مجموعة من التكنوقراط ذوي الخبرة للمشاركة في المحادثات المرتقبة اليوم الخميس.

واقترح بوتين يوم الأحد إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول اليوم الخميس “دون أي شروط مسبقة”. وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، أعلن الكرملين أن الوفد سيضم المستشار الرئاسي فلاديمير ميدينسكي ونائب وزير الدفاع ألكسندر فومين.

وبعد إعلان الكرملين عن الوفد، قال مسؤول أمريكي إن ترامب لن يحضر، وذلك بعد أيام من قوله إنه يفكر في القيام بزيارة.

ورغم أن بوتين لم يؤكد قط أنه سيحضر شخصيا، فإن غياب الرئيسين الروسي والأمريكي عن المفاوضات يخفض سقف التوقعات بتحقيق تقدم كبير في الحرب التي بدأتها روسيا في فبراير شباط 2022.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد تحدى الرئيس الروسي بشأن المشاركة في المحادثات “ما لم يكن خائفا”، في محاولة واضحة للإظهار لترامب من هو الأكثر حرصا على السلام. وقال مسؤول أوكراني إن زيلينسكي في طريقه إلى تركيا. وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إنه لن يشارك في المفاوضات إلا بحضور بوتين.

ويأمل ترامب في أن يوقع الجانبان هدنة لمدة 30 يوما لوقف أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. وقال مشرع روسي أمس الأربعاء إنه قد تكون هناك أيضا مناقشات حول تبادل كبير لأسرى الحرب.

ويؤيد زيلينسكي وقفا فوريا لإطلاق النار لمدة 30 يوما، لكن بوتين قال إنه يريد أولا بدء محادثات لمناقشة تفاصيل وقف إطلاق النار هذا.

