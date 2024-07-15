سياسة | دولي | روسيا

الكرملين: بوتين ليس لديه خطط للتواصل مع ترامب بعد محاولة اغتياله

15 - يوليو - 2024

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موسكو: قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يتواصل مع المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها وليس لديه أي خطط للقيام بذلك.

وردا على سؤال حول ما إذا كان سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية حول بوتين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الزعيم الروسي يتمتع بالمستوى المناسب من الحماية ويتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

وذكر الكرملين أمس الأحد أنه لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية مسؤولة عن محاولة اغتيال ترامب التي وقعت يوم السبت، لكنه اتهمها بتهيئة أجواء أفضت إلى الواقعة.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 11:00 ص

    ههه أصلا ترامب لن يكون رئيس أمريكا العام 2024 والأيام بيننا 😅☝️

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 15, 2024 الساعة 12:23 م

    ههه بوتن قاهر الناتو وأمريكا سيمرغ أنفهم في التراب و رب السحاب 😎☝️🚀

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