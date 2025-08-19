الكرملين: بوتين وترامب ناقشا “فكرة” نقل المحادثات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا “لمستوى أعلى”

موسكو: أعلن الكرملين أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا الإثنين أنه منفتح على “فكرة” نقل المحادثات المباشرة مع أوكرانيا “إلى مستوى أعلى”، بحسب ما أفادت وكالة تاس للأنباء.

ونقلت تاس عن يوري أوشاكوف، المستشار الدبلوماسي للرئيس الروسي، قوله إنّه “خلال المحادثة الهاتفية، أعرب فلاديمير بوتين ودونالد ترامب عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا. وفي هذا الصدد، نوقشت على وجه الخصوص فكرة ضرورة دراسة إمكانية رفع مستوى ممثّلي الجانبين الأوكراني والروسي”.

وأتى تصريح المسؤول الروسي بعيد إعلان ترامب أنّه بدأ إجراء ترتيبات لعقد قمّة سلام ثنائية بين نظيريه الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، على أن تتبعها قمّة ثلاثية يشارك فيها هو نفسه.

ومنذ بدء النزاع، جرت بين روسيا وأوكرانيا مفاوضات مباشرة لكن ليس على مستوى القمّة، وقد أثمرت حتى اليوم عن عمليات تبادل أسرى فحسب.

وأضاف أوشاكوف أنّ بوتين وترامب “اتّفقا على البقاء على اتصال وثيق بشأن الملف الأوكراني”.

ونقل المسؤول الروسي عن بوتين إشادته بـ”أهمية الجهود الشخصية لدونالد ترامب لإيجاد حلول تؤدّي إلى تسوية طويلة الأمد في أوكرانيا”.

(أ ف ب)