سياسة | دولي | روسيا

الكرملين: بوتين يزور الإمارات والسعودية غدا الأربعاء

5 - ديسمبر - 2023

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موسكو: قال متحدث باسم الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة عمل إلى الإمارات والسعودية غدا الأربعاء.

وأضاف المتحدث دميتري بيسكوف، ردا على سؤال بخصوص ما إن كان بوتين سيناقش التحركات المنسقة المحتملة في أسواق النفط العالمية خلال زيارته، أن مثل هذه المحادثات تعقد في إطار مجموعة أوبك+، لكن الأمر على جدول الأعمال دائما.

تأتي الزيارة بعد اتفاق أوبك+ التي تضم البلدان الثلاثة يوم الخميس الماضي على تخفيضات إضافية طوعية للإنتاج بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في خطوة واجهت عدم يقين في سوق النفط.

وكانت  المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي،  أصدرت مذكرة توقيف  في آذار/مارس الماضي، على خلفية الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ولم يحضر بوتين قمة “بريكس”، التي تنتمي إليها روسيا، والتي استضافتها جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، في تموز/يوليو الماضي، بسبب مذكرة التوقيف.

 وكانت حكومة جنوب أفريقيا ستعتقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا دخل البلاد، وفقا لإفادة خطية من وزارة العدل نشرها التحالف الديمقراطي المعارض، حينها.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 5, 2023 الساعة 10:50 ص

    هل بدأت روسيا في التحرك لصالح إيقاف الحرب المسعورة التي تشنها عصابة البيت الأبيض الأمريكي على أطفال ونساء غزة العزة و الصمود والبطولة 🇵🇸🤕✌️🔥🐒🔥

    رد

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