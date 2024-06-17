الكرملين: بوتين يزور كوريا الشمالية غدا

موسكو: أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقوم بزيارة إلى جمهورية كوريا الشمالية يومي 18 و19 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال الكرملين في بيان: “تلبية لدعوة من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، سيقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة دولة ودية إلى كوريا الشمالية يومي 18 و19 حزيران/ يونيو الجاري”، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقام زعيم كوريا الشمالية بزيارة رسمية إلى روسيا في أيلول/ سبتمبر 2023. وخلال إقامته في أقصى شرق روسيا، دعا رئيس كوريا الشمالية نظيره الروسي للقيام بزيارة لبلاده في الوقت الذي يراه مناسبا.

يشار إلى أن المرة الوحيدة التي زار فيها بوتين كوريا الشمالية كانت في تموز/ يوليو 2000، بعد شهرين من تنصيبه رئيسا لأول مرة، حيث ناقش القضايا الثنائية والدولية مع كيم جونغ إيل، الذي كان رئيسا للجمهورية آنذاك.

(د ب أ)