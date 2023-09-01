الكرملين: بوتين يلتقي أردوغان الاثنين المقبل في سوتشي

موسكو: قال الكرملين اليوم الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود.

وذكر مصدران تركيان أمس الخميس أن الاجتماع سيتناول بشكل رئيسي اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أمس الخميس إنه أرسل لروسيا “مجموعة من المقترحات المحددة” التي تستهدف إحياء الاتفاق الذي سمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود حيث تسيطر روسيا على الممرات البحرية الأوكرانية.

وانسحبت موسكو من الاتفاق في يوليو تموز، بعد عام من توسط الأمم المتحدة وتركيا في إبرامه، محتجة بأن عقوبات الغرب تعرقل صادراتها من الأغذية والأسمدة بما يخالف مذكرة تفاهم موازية وبأنه لا يجري إرسال ما يكفي من الحبوب الأوكرانية إلى الدول الفقيرة.

وتمثل هدف اتفاق حبوب البحر الأسود في مواجهة أزمة غذائية عالمية قالت عنها الأمم المتحدة إنها تفاقمت بفعل غزو روسيا لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”، في فبراير شباط 2022. وروسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري الحبوب.

(رويترز)