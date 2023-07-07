سياسة | دولي | روسيا

الكرملين: بوتين يمكن أن يلتقي أردوغان في المستقبل القريب

منذ 15 دقيقة

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موسكو: أعلن المتحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة أن الحكومة الروسية تدرس مسألة عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، غير أنه لم يجرِ بعد تحديد موعد للاجتماع المعتزم، وذلك وفقا لما ذكرته وكالات أنباء روسية.

ونقل عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن موسكو لم تنف عقد اجتماع محتمل. وترددت هناك تخمينات بشأن اجتماع كهذا على مدى أسابيع.

وتأتى تصريحات بيسكوف بينما من المقرر أن يلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أردوغان اليوم الجمعة. وذكر بيسكوف أن موسكو ستتابع المحادثات عن كثب.

وشدد على أن موسكو وأنقرة حافظتا على علاقتهما في إطار “شراكة بناءة” وثمنت روسيا ذلك للغاية. ولذلك، فموسكو بطبيعة الحال مهتمة بما تتم مناقشته بين أردوغان وزيلينسكي.

ووفقا للمصادر التركية، فاتفاق شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الذي سينتهي في 17 تموز/يوليو، من بين القضايا التي تجري مناقشتها في الاجتماع.

وتهدد روسيا بعدم تجديد الاتفاق، الذي أُبرم الصيف الماضي بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.

وأشار بيسكوف إلى أن أردوغان “قام بجهود عظيمة عدة مرات لتسوية مشكلات مختلفة تتعلق بالصراع في أوكرانيا”.

(د ب أ)

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